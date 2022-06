Top 10 'Best English Skill' Miss Universe Vietnam 2022 gây tranh cãi khi xuất hiện Hương Ly

Với tiêu chí ngày càng bám sát format quốc tế, Miss Universe Vietnam 2022 tiếp tục có thêm giải thưởng "Best English Skill". Đây là giải phụ thuộc hệ thống social của cuộc thi, không ảnh hưởng đến kết quả đêm chung cuộc. Vào năm 2017, giải thưởng này thuộc về thí sinh Nguyễn Phương Hoa mang SBD 240; năm 2019, Á hậu 2 Phạm Hồng Thuý Vân là người giành được "Best English Skill".

Thuý Vân xuất sắc giành giải Best English Skill năm 2019

Mới đây,cPhía BTC cho biết, TOP 10 thí sinh được lựa chọn và đánh giá bởi Hội đồng chuyên môn đến từ VUS - Anh văn Hội Việt Mỹ. Thí sinh chiến thắng giải thưởng là người có số điểm cao nhất đến từ hội đồng.

TOP 10 thí sinh bao gồm: Ngô Bảo Ngọc - SBD 113, Nguyễn Anh Khuê - SBD 200, Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên - SBD 245, Nguyễn Thị Thanh Khoa - SBD 307, Lê Thảo Nhi - SBD 311, Nguyễn Thị Ngọc Châu - SBD 314, Lê Hoàng Phương - SBD 316, Trần Tuyết Như - SBD 328, Nguyễn Thị Hương Ly - SBD 343, Nguyễn Thị Oanh - SBD 345.

TOP 10 gây tranh cãi khi xuất hiện Hương Ly, Nguyễn Oanh, Hoàng Phương

Đáng chú ý, sự xuất hiện của nhiều cái tên đặc biệt là Nguyễn Thị Hương Ly, đại diện đến từ Gia Lai gây ra không ít tranh cãi. Bởi lẽ sau phần thi nói tiếng Anh của người đẹp trong tập 1 Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hương Ly đã không thể hiện tốt khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô cũng tự nhận điểm yếu của mình là "kỹ năng tiếng Anh" nhưng không ngừng cố gắng để trau dồi và hoàn thiện nó mỗi ngày. Giám khảo Hà Anh cho biết vốn từ của Hương Ly không nhiều nên dẫn tới cách dùng từ, diễn đạt không sang, một Hoa hậu cần tinh tế, thanh lịch hơn.

Hương Ly bị chê nói tiếng Anh kém dù đã tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 3 năm liên tiếp

Xuyên suốt 9 tập truyền hình thực tế, không khó để khán giả nhận thấy Hương Ly không thực sự quá xuất sắc khi nói tiếng Anh. Chính vì vậy, cái tên Hương Ly có trong TOP 10 "Best English Skill" khiến nhiều người ngỡ ngàng. Một số bình luận từ phía cư dân mạng:

Thí sinh tập luyện trước thềm bán kết và chung kết

Hiện 41 thí sinh đang tập luyện tích cực cho đêm bán kết diễn ra vào ngày 21/06/2022 và chung kết vào ngày 25/06/2022, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC.