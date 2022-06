Your browser does not support HTML5 video.

Clip nhạy cảm trên xe ô tô con 4 chỗ sang trọng bị dân mạng phát tán (Nguồn: MXH)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip dài khoảng 15s ghi lại cảnh một cô gái ăn mặc công sở đang nhoài người nghi có hành động nhạy cảm đối với người đang lái xe. Đáng chú ý, cả hai đang ở trên chiếc xe có màu bạc của một hãng xe do người Việt sản xuất.

Xôn xao đoạn clip nhạy cảm trên xe ô tô con 4 chỗ sang trọng

Đoạn clip này đã nhanh chóng được nhiều hội nhóm phát tán, lan truyền. Thậm chí, nhiều người còn để lại bình luận xin link vô cùng phản cảm, bất chấp nguy cơ bay màu tài khoản, bị kẻ xấu lấy trộm các thông tin quan trọng như mật khẩu điện thoại, email... Và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dân mạng phát tán hình ảnh cô gái được cho là nữ chính trong clip nhạy cảm trên xe ô tô

Dù chưa rõ hành động của nhân vật trong clip nhưng nhiều người cho rằng cô gái chắc chắn đang làm điều gì đó rất nhạy cảm. Ngoài ra, cư dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra danh tính của được cho là nữ chính trong đoạn clip nhạy cảm trên. Trong bức ảnh được phát tán, cô gái ăn mặc công sở với bộ đồ màu tím, đứng tạo dáng sang chảnh trước chiếc xe có biển số giống như trong đoạn clip. Điều này khiến nhiều người thắc mắc liệu cô có phải là chủ nhân, người yêu hay vợ của tài xế.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Được biết, cô gái được cho là nữ chính đã khóa tài khoản facebook cá nhân trước ồn ào lộ clip nhạy cảm.