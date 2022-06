Tin nóng trưa 3/6: Clip tai nạn giao thông tại Bắc Giang; Phương Thanh bị đào lại bê bối từ thiện

Phương Thanh bị ‘đào lại’ bê bối từ thiện ở Quảng Ngãi giữa ồn ào mang tình yêu đùa cợt với khán giả

Đến lúc này, Phương Thanh mới thú nhận cả hai chỉ đang hợp tác làm sản phẩm nghệ thuật chứ không phải người yêu bay tình cảm chị em như trước đó cô từng úp mở. Chính phát ngôn này khiến nữ ca sĩ nhận về hàng loạt những chỉ trích gay gắt từ phía khán giả. Nhiều người tố Phương Thanh coi thường khán giả, mang chuyện tình cảm ra để đùa giỡn và không coi trọng tình cảm của người hâm mộ.

Phương Thanh lấy tình cảm để PR rồi phủ nhận công sức của khán giả

Clip: toàn cảnh vụ xe Audi phóng với tốc độ cao khiến gia đình 3 người ra đi mãi mãi ở Bắc Giang

Cụ thể, người điều khiển xe ô tô là anh Nguyễn Quốc T sinh năm 1987. Anh T là cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bắc Giang thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang. Xe di chuyển với tốc độ cực nhanh khi đi đến ngã tư Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, anh T đã bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 98B2- 755.xx do anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1974, trú tại TP Bắc Giang) chở theo vợ và con gái.

Tai nạn nghiêm trọng ở Bắc Giang khiến 3 người tử nạn

Diva Mỹ Linh 'khen nức khen nở' ông xã, hé lộ tình trạng hôn nhân sau nhiều năm sóng gió

Diva Mỹ Linh là giọng ca được nhiều người yêu mến, không chỉ có sự nghiệp thăng hoa mà cuộc sống hôn nhân của cô cũng khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi về chung một nhà cùng ông xã Anh Quân, nữ ca sỹ đã phải làm quen và sống cùng con riêng của chồng, tưởng chừng mọi thứ sẽ nặng nề, tuy nhiên Mỹ Linh lại rất hiểu, thông cảm và dành cho Anna Trương tình yêu thương thắm thiết chẳng khác nào con đẻ của mình, sau khi cô nàng vào lớp 1 không thể đi lại giữa Đức và Việt Nam, chính cô đã viết thư gửi mẹ đẻ Anna và xin phép được chăm sóc, nuôi dưỡng.

Diva Mỹ Linh gặp biến lớn

Kết thúc điều tra vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Lê Tùng Vân và các 'đệ tử ruột' mắc những tội gì?

Nhiều clip do nhóm này đăng tải có nội dung vi phạm pháp luật, có nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc, xúc phạm, gây thiệt hại về uy tín, danh dự cho Công an huyện Đức Hoà, Giáo hội phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cá nhân Thượng toạ Thích Nhật Từ (trụ trì chùa Giác Ngộ, TP.HCM, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại TP.HCM)… Hành vi của các bị can gây mất an ninh trật tự địa phương; uy tín của Phật giáo; danh dự, uy tín của chức sắc Phật giáo, gây bức xúc trong dư luận.

Tịnh Thất Bồng Lai phạm phải những tội gì

