Clip nam sinh 2k5 đánh bạn dã man được lan truyền trên mạng xã hội - Mạnh Con Phú Thọ, Mạnh Con Việt Trì, Mạnh Con đánh bạn, Thanh niên 2k5 đánh bạn.

Chiều ngày 14/7 vừa qua, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một thanh niên dùng gậy đánh người dã man.

Theo một số thông tin, kẻ côn đồ trong clip tên Đào Tiến Mạnh, được cư dân mạng gọi với nhiều cái tên như Mạnh Con, Mạnh Con Phú Thọ, Mạnh Con Việt Trì. Tên “giang hồ” này sinh năm 2005, trú tại Việt Trì (Phú Thọ). Dù mới chỉ 16 tuổi nhưng hành động đánh đập người khác không thương tiếc của Mạnh Con khiến nhiều người phải rùng mình khiếp sợ.

Được biết, nạn nhân bị Mạnh Con dùng gậy đánh, dùng chân đạp liên tiếp vào mặt và người tên Nguyễn Quốc T., con trai anh Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1980, trú tại tổ 16, phố Đoàn Kết, phương Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Trong đoạn clip, cháu T. đã liên tục van xin nhưng Mạnh Con không tha, liên tục đánh chửi T. dã man. Mặc dù xung quanh có một số người nhưng không ai đứng ra bênh vực cậu bé này. Nguyên nhân xảy ra vụ việc được cho là bắt nguồn từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Mới đây, hình ảnh được cho là cháu Nguyễn Quốc T. bất ngờ được lan truyền trên các hội nhóm. Đáng chú ý, cậu bạn này có gương mặt ưa nhìn, nước da trắng chuẩn “soái ca” khiến nhiều người thương xót. Sau vụ việc bị Mạnh Con hành hung, cháu T. phải đi điều trị chấn thương tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ. Mọi thông tin về T. dường như được lực lượng chức năng giữ kín hoàn toàn.

Hiện vụ việc vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.