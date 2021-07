Mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một thiếu niên đang cầm gậy kim loại đánh, đá liên tục vào người một bạn nam khác.

Clip nam sinh 2005 đánh bạn, Giang hồ Mạnh Con Phú Thọ, Mạnh Con Phú Thọ, Mạnh Con Việt Trì, Mạnh Con full clip đánh bạn lọt top tìm kiếm

Theo một số thông tin ban đầu, cậu bé “giang hồ” trong đoạn clip có tên Đoàn Tiến Mạnh, biệt danh Mạnh Con, sinh năm 2005, trú tại khu Lăng Cẩm, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân là em Nguyễn Quốc T., con ông Nguyễn Ngọc T. (SN 1980, trú tại tổ 16, phố Đoàn Kết, phương Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Qua xác minh, cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 24/6/2021, tại khu vực gần Trường THCS Tiên Cát (tổ 29, phố Tiền Phong, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra vụ ẩu đả giữa Đào Tiến Mạnh và Nguyễn Quốc T. Thời điểm xảy ra vụ việc, Mạnh Con cùng 3 đồng bọn, trong đó Mạnh Con dùng gậy kim loại vụt liên tiếp vào người cháu T. khiến cháu bị thương và phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Được biết, công an CSĐT Công an thành phố Việt Trì đã triệu tập các đối tượng có liên quan đến vụ hành hung để tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi đoạn clip trên bị phát tán, đông đảo cư dân mạng đã truy tìm tài khoản facebook cá nhân của Mạnh Con. Trước khi tài khoản cá nhân của anh chàng này bị khóa thì cậu vẫn ngang nhiên có những dòng trạng thái thách thức dư luận như “Ông già tao lo hết làm gì có chuyện đi tù” hay “Tạm biệt vợ anh đi đây”. Thay vì tỏ ra hối lỗi với hành động của mình, Mạnh Con lại tiếp tục dở thói “giang hồ” khiến dân mạng ngán ngẩm.

Hiện, khi bấm tìm kiếm cái tên Mạnh Con, có thể thấy xuất hiện một vài nick ảo, thế nhưng vẫn tồn tại một nick cùng tên có hơn 7000 lượt theo dõi và các bài viết từ khá lâu khiến nhiều người đặt ra nghi vấn đây có phải nick chính chủ của cậu bạn 2005 hay không? Tại nick này, anh chàng cũng vừa thay đổi avatar kèm dòng trạng thái “anh sẽ về sớm thôi”.

Một điều khiến dư luận bức xúc nữa, đó là ngay sau khi vụ đánh cháu T., Mạnh Con còn ngang nhiên nhắn tin với người yêu khoe ‘chiến tích’ của mình. Ngoài ra, cậu còn chấp nhận mức án tù 2-3 năm và “mạnh mồm” khẳng định sau khi ra tù sẽ tiếp tục đi đánh nhau.