Clip nam sinh 2k5 đánh bạn dã man: Dân mạng đào lại clip nữ sinh 2k5 đánh bạn hội đồng gây phẫn nộ

Clip nam sinh 2k5, Mạnh Con Việt Trì đánh người dã man không hề thương tiếc.

Trên đây chỉ là số ít trong vô số những từ khóa được cộng đồng mạng tìm kiếm hai ngày vừa qua. Tất cả xuất phát từ một số đoạn video về một “giang hồ” tại tỉnh Phú Thọ có tên Đoàn Tiến Mạnh, còn được dân mạng gọi với cái tên Mạnh Con, Mạnh Con Phú Thọ hay Mạnh Con Việt Trì.

Nam sinh 2k5 đánh bạn dã man mặc kệ cho nạn nhân đau đớn cầu xin bỏ qua.

Theo đó, vào chiều tối ngày 14/7, cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt một đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một anh chàng đang cầm gậy kim loại vụt liên tiếp một bạn nam khác. Thời điểm đó, một số cư dân mạng cho biết cậu bé “giang hồ” này có tên Mạnh, biệt danh là Mạnh Con, sinh năm 2005, sống tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dù mới chỉ 16 tuổi nhưng hành động côn đồ của Mạnh Con Việt Trì khiến nhiều người phải rùng mình.

Mạnh Con nhắn tin cho người yêu khoe "thành tích" đánh người, chấp nhận đi tù 2 - 3 năm.

Bạn nam bị hành hung trong clip có tên Nguyễn Quốc T. Chẳng hiểu vì một lý do gì hay mâu thuẫn trên mạng xã hội mà T. bỗng chốc trở thành nạn nhân, bị Mạnh Còi cùng 3 tên đồng bọn đánh đập dã man ngay tại khu vực đường bê tông gần Trường THCS Tiên Cát (phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Mặc kệ cho T nằm lăn lóc trên đất, cầu xin, nhận sai đủ kiểu, “giang hồ” Mạnh Con Việt Trì vẫn dùng hết sức đánh vào người, đạp liên tiếp vào mặt khiến T. không có cơ hội phản kháng.

Được biết, sau vụ hành hung trên, em T. bị thương tích phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Về phía Mạnh Con, nam sinh 2k5 đánh bạn dã man này đã bị cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì mời lên làm việc và sẽ tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo quy định từ pháp luật.

Loạt từ khóa liên quan đến Mạnh Con như “Clip nam sinh 2k5 đánh bạn dã man”, “Nam sinh 2k5 đánh bạn dã man”, “Video nam sinh 2k5 đánh bạn không thương tiếc”, “Mạnh Con”, “Mạnh Con Phú Thọ”, “Mạnh Con Việt Trì”, “Giang hồ Mạnh Con”, “Mạnh Con đánh người dã man”, “Mạnh Con đánh người”, "Thanh niên 2k5 đánh người", "Thanh niên 2k5 đánh người dã man"... lọt top tìm kiếm trên Facebook lẫn Google.

Ngay sau khi đoạn clip thanh niên 2k5 đánh người bị phát tán, cộng đồng mạng bất ngờ đào lại clip nữ sinh 2k5 tại Tuyên Quang bị các bạn cùng lớp đánh hội đồng vào ngày 3/4 vừa qua. Theo đó, ngày 26/3, nữ sinh Hứa Minh Th., học sinh trường THPT Thái Hòa đã nhắn qua messenger nói xấu một bạn cùng lớp có tên Lê Ngọc Nh. Ngày 2/4, nội dung đoạn tin nhắn này bất ngờ bị một ai đó chụp màn hình gửi cho Lê Ngọc Nh. Ngay sáng ngày hôm sau (3/4), Nh. và Th. đã đánh nhau ngay tại lớp học. Thấy đánh nhau, em Sầm Thị Thu Th., học lớp kế bên nhảy vào can ngăn thì bị Th. đánh lại. Vụ việc khiến cả 3 học sinh đều bị thương tích phần mềm.

Liên tiếp các vụ việc bạo lực xảy ra với lứa tuổi quá trẻ khiến nhiều người lo lắng. Nhất là khi mức độ hành hung ngày càng dã man và tính chất nghiêm trọng, được phát tán trên nhiều nền tảng mạng xã hội gây nhức nhối trong dư luận. Để tránh xảy ra những sự việc đau lòng như trên nhà trường, gia đình và xã hội cần chặt chẽ trong công tác quản lý con em mình, nắm bắt tâm tư, tình cảm của các em khi bước vào độ tuổi nhạy cảm.