Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip cùng hình ảnh ghi lại cảnh một thầy giáo đang dạy 1 nữ học viên lái xe. Đáng chú ý, người thầy có một số hành động nhạy cảm như chạm tay vào vòng 1 hay đùi của bạn học viên này.

Tài khoản có tên K.H, người được cho là đăng tải câu chuyện trên viết: “Các bác đã từng học lái xe và dạy lái xe cho em hỏi cái không phải. Em thì hôm nay đi học buổi đầu tiên nên em thấy thầy này dạy hơi lạ.

Có phải học lái xe thầy phải để tay vào đùi, tay thầy để trước ngực dạy nó mới chuẩn bài mình đúng không các bác, em học buổi đầu ngồi sau mà hoang mang quá”.

Dù không biết thời gian xảy ra vụ việc hay trung tâm dạy lái xe tên gì nhưng đông đảo cư dân mạng rất phẫn nộ với cách dạy có phần “động chạm nhạy cảm” của nam thầy giáo. Một số bình luận bức xúc từ phía cư dân mạng:

- Ủa thầy ơi làm vậy để làm chi?

- Chả có gì lạ, toàn thế!

- Thầy cũng 1 phần nhưng sao bạn nữ kia lại để im như vậy nhỉ?

- Sao bạn nữ kia hiền vậy? Như tôi là hất thẳng tay ra ngay á!

- Ui có thật nha. Chị tôi đi học lái xe về bảo “hôm trước có vụ học viên đi với thầy bị…” nên bây giờ chị tôi đi học toàn yêu cầu học ghép với 1 người nữa.

- Tôi thấy cố tình chạm đùi rồi tay vô vào ngực mà bảo bình thường. Bình thường chỗ nào?

Cũng trong ngày 26/7, cộng động mạng bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người chồng cầm dao đâm 30 nhát vào vợ nghi do ngoại tình với bồ.

Trong đoạn clip dài gần 2 phút, khi người vợ và bồ đang quan hệ thì anh chồng bất ngờ cầm theo hung khí xông vào. Người đàn ông kia bị anh chồng đâm liên tiếp nhưng đã bật lại cùng với sự can ngăn của người phụ nữ nên chạy ra ngoài được. Đang trong cơn thịnh nộ, người chồng đã không kìm được cảm xúc đâm liên tiếp hơn 30 nhát dao khiến chị vợ nằm bất tỉnh trên giường.

Hiện cả hai đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng!