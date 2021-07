Giữa ồn ào giới nghệ sĩ, NSƯT Thành Lộc: ‘Người xứ mình hà tiện lời cảm ơn và câu nệ lời xin lỗi’

Thời gian gần đây, loạt nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt liên tiếp vướng vào những tin đồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng. Từ nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện, văng tục trên mạng xã hội, chửi khán giả cho đến quảng cáo sai sự thật… tất cả đều khiến người hâm mộ mất niềm tin vào giới nghệ sĩ.

Cảm giác bị “lừa dối” nhưng cái công chúng nhận lại được chỉ là những lời xin lỗi theo “khuôn mẫu”. Thậm chí, một số người nổi tiếng còn lựa chọn cách im lặng để ồn ào tự qua đi. Điều này khiến cư dân mạng không khỏi thắc mắc: Liệu một câu xin lỗi chân thành khó đến thế sao?

Trên thế giới, khi một ngôi sao phạm phải sai lầm người ta sẵn sàng quỳ rạp gối, viết thư tay xin lỗi. Nếu sự việc quá nghiêm trọng họ còn buộc phải rời khỏi showbiz, bị các nhà đài phong sát không cho lên sóng. Thế nhưng ở Việt Nam điều này còn khá xa vời, một số nghệ sĩ chỉ xin lỗi qua loa hay im lặng sau đó lại tiếp tục hoạt động nghệ thuật như chưa có gì xảy ra.

Giữa loạt ồn ào của giới nghệ sĩ, khán giả vẫn trân quý những nghệ sĩ sống ngay thẳng, đời tư trong sạch. NSƯT Thành Lộc là một trong số những người như thế! Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền một câu nói của nghệ sĩ Thành Lộc phản ảnh khá đúng thực trạng cảm ơn và xin lỗi của người Việt.

Cụ thể, trong tập 1 chương trình Bar Stories của Kênh YouTube Dustin On The Go phát sóng vào năm 2017, NSƯT Thành Lộc đã xuất hiện với tư cách là khách mời. Tại đây, nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ về việc cảm ơn và xin lỗi. Lấy câu chuyện về tấm bảng “lỗi về sự bất tiện” trong xây dựng, NSƯT Thành Lộc bày tỏ: “Con người ta có hai văn hóa sơ đẳng nhất trong ứng xử. Một là cảm ơn, hai là xin lỗi. Người xứ mình rất hà tiện lời cảm ơn và hầu như câu nệ xin lỗi người khác”.

Dưới đoạn video này rất nhiều người đồng tình với quan điểm của NSƯT Thành Lộc cho rằng những lời nam nghệ sĩ nói rất chuẩn xác. Thực tế việc cảm ơn hay xin lỗi tại Việt Nam nói chung và giới nghệ sĩ nói riêng vẫn còn khá xa vời. Tuy nhiên, nghệ sĩ chỉ cần chân thành thì chắc hẳn khán giả sẽ không quay lưng vì “đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”.