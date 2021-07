Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip nhạy cảm dài 8 phút ghi lại cảnh một cặp đôi nam nữ đang quan hệ “mây mưa” trong nhà nghỉ. Kèm theo đó là hình ảnh đoạn tin nhắn cho biết nữ chính trong đoạn clip 8 phút này là cô giáo mầm non tại Quảng Trị.

Tuy nhiên, ông Hồ Sỹ Hà (Chủ tịch HĐQT Trường Mầm non Tuổi Hồng) đã lên tiếng đính chính khẳng định cô gái trong đoạn clip nóng 8 phút trên không phải giáo viên hay nhân viên của trường. Đồng thời, nhà trường đã gửi đơn đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra, làm rõ kẻ tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của các giáo viên và uy tín của Trường Mầm non Tuổi Hồng.

Quay trở lại vào khoảng cuối tháng 6/2021, cộng đồng mạng cũng bất ngờ trước đoạn clip nhạy cảm cũng dài 8 phút ghi lại cảnh một đôi nam nữ đang quan hệ trong bồn tắm tại một khách sạn sang trọng. Nữ chính được xác nhận là Vũ Thị Anh Thư (Thư Vũ hay Thư Vũ Gemini), từng đảm nhận vai phụ trong bộ phim truyền hình đình đám “Về nhà đi con”.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng body nóng bỏng, trước khi lộ clip 8 phút, Thư Vũ từng đăng ký dự thi Hoa Hậu Việt Nam 2020 và cộng tác cho VTV - Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau thời gian điều tra, phía công an cho biết đoạn clip nóng 8 phút của diễn viên Anh Thư bị phát tán sớm nhất qua một nhóm chat kín trên ứng dụng Telegram với hơn 18.000 thành viên. Hiện thông tin về kẻ phát tán clip này vẫn chưa được xác định.

Kể từ khi lộ clip nhạy cảm đến nay, Vũ Thị Anh Thư dường như biến mất khỏi các trang mạng xã hội. Ai cũng hy vọng cô sớm vượt qua được cú shock để quay trở lại với công việc.