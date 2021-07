Hương Vị Tình Thân là bộ phim truyền hình ăn khách nhất hiện nay của VTV1. Từ lúc bắt đầu phát sóng, Hương Vị Tình Thân đã nhanh chóng thu hút được lượng người xem đông đảo, liên tục lọt top tìm kiếm trên Google, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Bộ phim Hương Vị Tình Thân với sự tham gia của dàn diễn viên quen mặt với khán giả Việt Nam như Phương Oanh (vai Nam), Mạnh Trường (vai Long), Thu Quỳnh (vai Thy), Võ Hoài Nam (vai bố ruột Nam), ngoài ra còn nhiều cái tên khác như NSND Như Quỳnh, NSND Công Lý, Tú Oanh, Quách Thu Phương, NSƯT Mai Nguyên, NSƯT Thu Hạnh, Hoàng Anh Vũ…

Hương Vị Tình Thân được remake theo My Only One, bộ phim truyền hình dài tập đình đám từng làm mưa làm gió tại Hàn Quốc. Dưới bài tay nhào nhặn của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, Hương Vị Tình Thân bỗng trở nên đời thường, phù hợp với nền văn hóa của người Việt, các nhân vật như từ cuộc sống bước lên màn ảnh nhỏ. Có thể nói đây là một trong số những bộ phim được làm lại thanh công nhất của nền phim truyện Việt thời gian qua.

Nhiều người rất tò mò liệu cái kết của Hương Vị Tình Thân có giống với nguyên bản gốc My Only One hay không. Theo đó, tập cuối bộ phim My Only One, Kim Do Ran (do UEE thủ vai) và Wang Dae Ryuk (Lee Jang Woo đóng) tái hợp với nhau, đồng thời nhân vật Kang Soo Il (do Choi Soo Jong thủ vai) cũng được xử vô tội qua phiên tòa phúc thẩm.

Nếu dựa trên bản gốc My Only One thì Hương Vị Tình Thân thì tương đương với cái kết như sau: Sau chia tay vì không hiểu nhau Nam và Shark Long sẽ tái hợp, thậm chí là cưới nhau; bố ruột Nam là ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) cũng được giải oan thông qua phiên tòa phúc thẩm.

Thời điểm gần đây, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện những hình ảnh cho thấy Nam và Long mặc đồ cưới hạnh phúc. Nhiều cư dân mạng cho rằng khả năng cao cái kết của Hương Vị Tình Thân vẫn sẽ giữ nguyên như bản gốc My Only One được phát sóng năm 2018.

Dù gây ấn tượng với khán giả bởi nội dung, diễn xuất của các diễn viên nhưng Hương Vị Tình Thân cũng gây ra không ít tranh cãi. Từ việc xây dựng hình ảnh xấu xí về những bà mẹ trên màn ảnh, nhân vật Shark Long gây ức chế vì nhu nhược, không bảo vệ được Nam, cho đến quảng cáo quá nhiều trên một tập…

Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức hút ngày càng tăng của Hương Vị Tình Thân. Sau khi 71 tập phần 1 kết thúc, bộ phim đang tiếp tục phát sóng phần 2 với 49 tập. Khán giả vẫn đang chờ đợi xem những tình tiết mới mẻ nào sẽ được đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đưa vào. Phim Hương Vị Tình Thân được phát sóng vào lúc 21h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.