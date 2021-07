Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh phát quà từ thiện cho bà con nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại TP.HCM. Cô viết: “Tới nữa. Mỗi ngày mỗi ngày, hai vợ chồng cố gắng đi cùng cả nhà nha! Thương lắm. Tặng 1 tấn gạo tới phường 13 quận 8. Tặng 1 tấn gạo sẽ tự chuyển tới phường 14, 15 quận 8 (các bạn đã gửi cmt vô trang Hương). Thêm 50 phần gạo, cá hộp tại phường Tân Phú, quận 9 (tình nguyện viên phát dùm). Bánh đã đi khắp nơi, sẽ cố gắng phát thêm nữa”.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, cấm tụ tập đông người, đoàn từ thiện của danh hài Việt Hương đã chủ động chia thành nhiều khung giờ phát khác nhau, tuân thủ đúng lệnh giãn cách, đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người. Các phần quà gia đình nghệ sĩ Việt Hương tặng bao gồm: gạo, đồ hộp, bánh mặn, bánh ngọt, sữa… do chính tay cô làm gửi tặng bà con vượt qua thời điểm khó khăn.

Ông xã Việt Hương đích thân đi phát quà cho bà con.

Đáng chú ý, nữ danh hài còn gửi tặng quà cho các nghệ sĩ nghèo không còn khả năng lao động. Thông thường các phần quà sẽ được Việt Hương ủy quyền cho một số người quen thân cận trao tặng. Ngày hôm nay (14/7), Hoài Phương, ông xã Việt Hương đã đích thân đi trao quà tại một số địa điểm khiến nhiều người ấm lòng. Đặc biệt, anh đeo khẩu trang, kính bảo hộ và chỉ đứng bên ngoài hàng rào khu cách ly để bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Việt Hương cùng ông xã vừa kỷ niệm 15 năm ngày cưới với bộ ảnh cưới lung linh cùng dòng tin nhắn dành cho nhau đầy tình cảm. Việt Hương xúc động viết: "Cám ơn anh đã cho em mượn bờ vai dựa vào. Đứng đó cho em dựa 15 năm nữa tính tiếp nhé! Chúc mừng 15 năm đám cưới thuỷ tinh". Hoài Phương trả lời: "Là pha lê chứ không phải thuỷ tinh thường đâu em. Anh sẽ luôn nâng niu".

Ngoài nghệ sĩ Việt Hương, rất nhiều nghệ sĩ khác đang xông pha nơi tuyến đầu, hỗ trợ lực lượng chức năng, quyên góp cho bà con vùng dịch. Trong số đó phải kể đến một loạt nghệ sĩ đình đám như Phương Thanh, H’Hen Niê, Mâu Thủy, Lona Kiều Loan, MC Sam, Tiểu Vy, Mai Phương Thúy… đều tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.