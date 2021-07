Lào Cai: Clip nữ sinh liên tục đánh, đạp vào mặt một bạn học khác khiến dân mạng phẫn nộ

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip dài 32s ghi lại cảnh một 1 nữ sinh đang liên tục chửi bới, đánh đập một bạn nữ khác.

Theo một số thông tin, đoạn clip đánh nhau đã xuất hiện cách đây khoảng 2 ngày trước, vụ việc được cho là xảy ra tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Trong đoạn clip, nữ sinh áo đen liên tục văng tục, chửi bới rồi dùng chân tay đánh, đạp, tát vào mặt một bạn nữ mặc áo trắng đang quỳ dưới đất. Dù bị đánh dã man nhưng bạn nữ áo trắng chỉ biết cúi gằm mặt cam chịu, nhận lỗi. Một số em khác đứng phía sau thì chỉ nhìn rồi cười cợt, quay lại đoạn clip mà không ra can ngăn.

Chưa biết nguyên nhân xảy ra vụ việc là gì nhưng đoạn clip đã khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc trước hành động bạo lực của nữ sinh mặc áo đen trên.

Trước đó không lâu, cư dân mạng cũng rợn gáy khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh 2k5 dùng gậy kim loại đánh bạn không thương tiếc tại Phú Thọ. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.