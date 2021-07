Quản lý NSND Hồng Vân đưa ra quan điểm vụ cô gái đưa mèo đi khám, Tự Long cũng đồng tình?

Chiều tối ngày 13/7 vừa qua, cộng đồng mạng lan truyền tay nhau đoạn clip do một công an ghi lại tại chốt trực kiểm soát dịch COVID-19 ở TP.Tân An (Long An). Trong đoạn clip dài gần 3 phút, một công an và hai thanh niên (một nam, một nữ) đang xin qua trạm kiểm soát để đưa mèo đi khám thú y.

Có vẻ đi quá gấp nên cả hai đều không mang giấy tờ tùy thân nên người đàn ông quay clip đã không đồng tình cho qua chốt và giải thích rằng đang kiểm soát dịch theo Chỉ thị 16.

Đáng chú ý, khi nghe cô gái khóc lóc bảo “con mèo nó yếu rồi mà chú” thì người đàn ông đanh thép trả lời: “Chú hỏi 2 đứa nè, tính mạng con mèo bằng cả cộng đồng hay không, tại sao 2 đứa thực hiện không tốt? Thôi mời 2 đứa vào chỗ công an làm việc đi, chắc chắn là phải xử lý vi phạm thôi. Ra đường không có lý do chính đáng đây”.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Tuy clip do chính chủ đăng tải đã bị khóa nhưng nhiều người đã lưu lại và tiếp tục lan truyền rộng rãi trên hàng loạt hội nhóm, trang fanpage trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng nhanh chóng tranh luận gay gắt và chia thành nhiều ý kiến khác nhau. Một bên cho rằng việc đưa vật nuôi đi thú y theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là không bị cấm và việc anh công an quay lại clip sau đó đăng tải lên mạng xã hội TikTok là sai. Bên còn lại thì cho rằng hành động của hai thanh niên này giữa mùa dịch bệnh là vi phạm, lời của vị công an này hoàn toàn đúng. Số ít thì cho rằng quan trọng là cách ứng xử linh hoạt, mềm dẻo của cả hai bên.

Giữa lúc cuộc tranh luận giữa “hội yêu động vật” và “hội cứ theo luật mà làm” đang diễn ra kịch liệt thì Đạt Mata, quản lý của loạt nghệ sĩ Việt như NSND Hồng Vân, NSND Tự Long, Hồng Đào… bất ngờ bị chỉ trích khi đưa ra quan điểm về vụ việc hai thanh niên đưa mèo đi khám giữa tâm dịch bị chặn lại ở chốt kiểm soát.

Anh viết: “Chuyện con Mèo theo quan điểm của mình: Thái độ của chú công an như nào thì mình không quan tâm. Còn 2 bạn kia không có giấy tờ gì, chỉ có mỗi lý do nên không cho đi là đúng. Không đúng chỉ thị 16. Trời ơi, nhìn vấn đề theo hướng nguy hiểm đi. Dịch ở Sài Gòn đang rất căng thẳng rồi”.

Cán bộ, người đăng tải đoạn clip lên tiếng về vụ việc.

Dưới bài đăng của Đạt Mata rất nhiều cư dân mạng đã đồng tình với quan điểm của anh. Một vài bình luận bày tỏ:

- Nếu như chú này có tình người thì chỉ cần nhắc nhở và không cho đi qua là được thôi nhưng theo em thấy ở video đã phạt rồi thì thôi còn quay người ta lên mạng để mn chửi rủa chỉ trích thì cũng không nên anh ạ, vì 2 bạn này cũng k chống đối chỉ đg bị cảm xúc lấn át sợ con mèo rơi vào tình trạng xấu nhất mới không nghĩ được gì thôi. Dù gì con mèo cũng chết rồi không cần phải quá nặng nề chửi bạn đó thế.

- Đúng mèo hay chó là bạn, các bạn nuôi thì xem nó như người nhà cũng không sai. Nhưng vấn đề ở chỗ cách nhìn nhận về con mèo của bạn nó khác với mọi người. Bạn xem mèo hay chó nhà bạn là người thân nhưng những người khác không nghĩ vậy. Dịch bệnh là của cả cộng đồng và xã hội. Vào lúc nguy cấp nhất thì con người luôn được ưu tiên hơn động vật. Mèo thì cũng đã không còn mọi người cũng không nên tranh cãi nhiều làm gì, hãy tuân thủ tốt chỉ thị 16 để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

- E thấy con mèo cũng yếu lắm rồi. Chú công an nên nhắc nhở các cháu và lưu lại tên tuổi địa chỉ. Gọi về gia đình phụ huynh xác thực. Chứ cháu nó cũng thật lòng thật dạ chứ có phải là không đâu. Đã là dịch bệnh thì ko thể tránh được.

- Theo chỉ thị 16 thì dịch vụ thú y cũng đóng cửa,có đưa đến sẽ ko ai tiếp nhận và chữa trị.

Đạt Mata cũng bình luận khẳng định: “Nghĩ đến con mèo mà có bao giờ nghĩ đến bao nhiều người đang đói ngoài đường, bao nhiều người sức khoẻ nguy hiểm, rồi còn nghèo như tui nữa không?”. Dòng trạng thái của anh chàng nhận được một bình luận like của NSND Tự Long khiến dân mạng xôn xao.

Trao đổi trên báo chí, ông Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch UBND TP.Tân An, cho biết hành vi dẫn chó, mèo đi ra các khu vực công cộng… bị cấm theo Chỉ thị 16. Riêng việc quay clip đăng tải lên mạng đối với người đang thi hành nhiệm vụ là phản cảm và có dấu hiệu “chưa chuẩn mực”. “Tôi sẽ yêu cầu các chốt trực kiểm soát, báo cáo lại vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm xảy ra. Khi có kết quả xác minh, xử lý, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí”, ông Thái nói.

Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng công an TP.Tân An, cho hay: “Người đăng clip và nói với cô gái mang mèo đi chữa bệnh là một cảnh sát công tác tại Công an TP.Tân An. Vụ việc này Giám đốc Công an tỉnh Long An đã có chỉ đạo xử lý, trước mắt là chúng tôi sẽ nhắc nhở đồng chí theo quy định của ngành. Còn việc xử lý tiếp theo thì chắc phải chờ động thái tiếp theo của cô gái trong clip”.

Hiện đoạn clip đưa mèo đi khám vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng.