Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip dài 20s ghi lại vụ ẩu đả giữa 1 tài xế chạy xe taxi Mai Linh và 3 thành niên khác.

Theo như những gì được camera an ninh ghi lại, tài xế taxi bất ngờ mở cốp xe cầm dao đuổi theo rượt chém 3 thanh niên. Tuy nhiên, cả 3 thanh niên đều chạy thoát được, đồng thời cũng cầm đá ném trả.

Ngay sau khi rượt đánh 3 thanh niên trên, lái xe taxi đã nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Hiện thông tin vụ việc xảy ra ở đâu, nguyên nhân gì dẫn đến việc anh taxi đuổi chém 3 thanh niên vẫn chưa rõ.