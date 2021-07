Nhâm Hoàng Khang từng được xem là cánh tay phải đắc lực của bà Nguyễn Phương Hằng. Với tài năng thiên bẩm về công nghệ thông tin, anh đã thành công tìm được các bằng chứng vạch trần hàng loạt nghệ sĩ đình đám như vụ NSƯT Hoài Linh “ngâm” 14 tỷ đồng từ thiện, kêu gọi cộng đồng mạng giải cứu Hồ Văn Cường khỏi “động quỷ” của Phi Nhung…

Tuy nhiên, bà Phương Hằng bất ngờ chỉ trích Nhâm Hoàng Khang và một số người khác đã đi quá giới hạn và dạy đời nữ đại gia. Hành động của bà chủ Đại Nam khiến nhiều cư dân mạng thắc mắc, bởi trước đó cả hai có mối quan hệ rất tốt. “Cậu IT” cũng luôn đứng ra bênh vực vợ ông Dũng “lò vôi” trên mạng xã hội.

Giữa lúc vụ ồn ào với bà Phương Hằng còn chưa rõ ràng thì ngày 1/7, Báo Pháp luật và Bạn đọc đưa tin Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết đã mời Nhâm Hoàng Khang tới làm việc ở trụ sở tại TP.HCM để tiến hành làm rõ một số vụ việc. Do đang trong quá trình điều tra nên phía công an chưa thể đưa ra bất cứ thông tin nào khác.

Đáng chú ý, một số cư dân mạng đã tò mò tìm vào trang cá nhân của Nhâm Hoàng Khang thì toàn bộ bài viết trước đó đã hoàn toàn “bay màu”. Thậm chí, khi tìm kiếm tài khoản mang tên anh thì đã không còn thấy đâu. Điều này khiến nhiều cư dân mạng khẳng định chắc chắn rằng vụ triệu tập có liên quan đến những màn vạch trần, chửi bới của Nhâm Hoàng Khang trong thời gian qua.

Được biết, ngày 28/6 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã gửi giấy mời Nhâm Hoàng Khang đúng 8h30 ngày 1/7/2021 có mặt tại Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (số 258, đường Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM) để làm việc, liên quan đến vụ việc mà Cục đang thụ lý, điều tra.

Nhâm Hoàng Khang là một lập trình viên có tiếng trong giới công nghệ thông tin và hiện đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Anh là người đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng smartphone như tiên phong đưa esim vào iPhone Lock...