Chiều ngày 26/7, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao đâm liên tiếp vào ngực một phụ nữ và một người đàn ông khác. Một số thông tin cho rằng anh chồng bắt quả tang vợ với bồ, sau đó cầm dao đâm cả hai.

Trong đoạn video dài gần 2 phút, người vợ đang quan hệ với người đàn ông khác thì bất ngờ người chồng đột nhiên cầm dao xông vào.

Ngay lập tức, người chồng đã đâm liên tiếp vào người đàn ông kia nhưng người này chống cự và được người phụ nữ giúp nên chạy thoát ra ngoài được. Lúc người vợ té ngã trên giường thì bị chồng cầm dao đâm liên tiếp nằm bất tỉnh trên giường.

Theo thông tin camera ghi lại được thì vụ việc xảy ra vào ngày 17/7/2021. Không ít người sau khi xem xong cũng phải rùng mình khi xem đoạn video trên. Hiện đoạn video vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng.