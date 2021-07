Video chồng đâm vợ và tình nhân hơn 30 nhát: Người phụ nữ đang có con vẫn đi ngoại tình?

Chiều ngày 26/7, cộng đồng mạng rùng mình truyền tay nhau đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại một vụ sát hại người dã man.

Theo đó, một cặp đôi nam nữ được đồn đoán là “vụng trộm” đang quan hệ tình dục. Lúc cả hai đang ân ái thì một người đàn ông được cho là chồng của người phụ nữ bất ngờ cầm theo hung khí xông vào.

Người chồng lập tức cầm dao lao thẳng đến chỗ tình nhân của vợ rồi đâm liên tiếp nhưng người này đỡ được. Cùng với sự giúp đỡ của “vợ người ta”, người đàn ông này nhanh chóng chạy thoát thân ra bên ngoài, bỏ mặc người phụ nữ một mình.

Người chồng đột ngột xông vào ngay lúc vợ và nhân tình đang làm tình.

Chứng kiến cảnh vợ đứng ra giúp “kẻ thứ ba” bỏ chạy, người chồng vì quá tức giận đã đẩy vợ mình xuống giường, dùng dao đâm dã man hơn 30 nhát vào ngực, cổ, sườn khiến cô nằm bất tỉnh. Đâm vợ xong thì người chồng đi ra ngoài và dường như để truy đuổi người đàn ông kia.

Cô vợ đứng ra ngăn cản chồng đâm "kẻ thứ ba".

Đáng chú ý, trong đoạn clip dài hơn 1 phút, người phụ nữ này có phần bụng hơi to khiến nhiều cư dân mạng nghi ngờ cô có con nhưng vẫn đi ngoại tình khiến chồng giận đến mất khôn.

Nhiều người xem xong đoạn clip chỉ biết rùng mình, thậm chí bị ám ảnh về cách người chồng ra tay tàn độc với vợ. Biết rằng nếu cô này ngoại tình thì đáng trách nhưng việc đâm vợ đến 30 nhát thì quá là đáng sợ, nhất là khi nhiều khả năng cô đang mang thai.

Dân mạng đang tranh cãi liệu cô gái trong đoạn clip có mang thai hay không?

Hiện đoạn video vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.