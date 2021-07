Video người đàn ông đạp xe từ Bạch Mai qua Thụy Khuê chỉ để mua bánh giò mặc kệ giãn cách xã hội

Bắt đầu từ 0h ngày 24/7, người dân Thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16.

Dù đã nghiêm cấm hành vi ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết nhưng trong ngày thứ hai giãn cách, hình ảnh nhiều người vẫn bất chấp dắt chó đi dạo, đi tập thể dục vẫn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hà Nội.

Đáng chú ý, khi bị lực lượng “hỏi thăm” thì hầu hết mọi người đều quanh co, lấy cớ đi mua lương thực, thực phẩm, thậm chí còn “giả điếc” không chấp hành hiệu lệnh dừng của công an.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip 35s ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ thể dục, đạp xe từ Bạch Mai lên Thụy Khuê chỉ để mua bánh giò. Nhìn sơ qua ai cũng biết người này đang đi tập thể dục bất chấp lệnh cấm.

Khi chiến sĩ Công an liên tục hỏi thì người đàn ông tỏ vẻ bối rối vì không nghĩ ra lý do hợp lý. Vị công an nói: "Nhà anh ở đâu ạ? Ở tận Bạch Mai mà anh lên tận Thụy Khuê mua bánh giò cái việc đấy là không thiết yếu rồi".

"Bạch Mai nhà anh không bán bánh giò à? Mà Bạch Mai cũng chẳng phải đi hướng này". Người đàn ông lúc này mới ấp úng lên tiếng khẳng định: "Thì định đi lên trên này mua để đi về mà".

Ngay sau đó, chiến sĩ công an đã nghi ngờ việc anh cố tình đạp xe vòng quanh vì ngay từ đầu Thụy Khuê có quán bánh giò đang mở. Lúc này, người đàn ông vẫn chống chế rằng quán đó đóng cửa.

Tìm đủ mọi lý do nhưng cuối cùng người đàn ông cũng bị mời về trụ sở để làm việc. Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được quan tâm của dư luận. Ai cũng bức xúc vì ý thức của một bộ phận người dân chỉ vì tập thể dục mà bất chấp lệnh giãn cách.