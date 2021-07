Xuất hiện thêm nhiều clip nam sinh 2k5, Mạnh Con Phú Thọ đánh người dã man trên mạng xã hội

Những ngày vừa qua, dư luận vô cùng bức xúc trước việc một nam thanh niên có tên Đoàn Tiến Mạnh (sinh năm 2005, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), biệt danh Mạnh Con, Mạnh Con Việt Trì, Mạnh Con Phú Thọ hay “giang hồ” Mạnh Con, dùng gậy đánh người dã man.

Ngay sau khi đoạn clip 1 phút Mạnh Con Phú Thọ cầm gậy kim loại vụt bạn không thương tiếc được lan truyền trên mạng xã hội, dân mạng đã tiếp tục tìm ra được vài clip liên quan đến nam sinh 2k5 này. Theo đó, đây không phải lần đầu thanh niên “giang hồ” Mạnh Con đánh người.

Trong đoạn clip trên, Mạnh Con đã hẹn một bạn nam khác đến một căn nhà hoang. Tại đây, nam sinh 2k5 đã dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu bạn nam kia, miệng liên tục nói: “Mày thích oai cái gì”. Mặc kệ bạn nam kia nói xin lỗi và khẳng định không làm điều gì “đắc tội” hay tỏ ra “oai”, Mạnh Con tiếp tục dùng gậy vụt mạnh vào người, bắt phải quỳ gối xuống và đá một phát rất mạnh vào mặt thì mới “tha”.

Còn ở đoạn clip gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, Mạnh Con đã dùng liên tiếp dùng gậy kim loại đánh vào người một người khác, cũng trạc tuổi cậu, đang nằm lăn lóc dưới đất. Mặc kệ người bị đánh van xin, “nam chính” giang hồ sinh năm 2005 vẫn dùng hết sức lực tung những cú đánh, đấm, đá “như trời giáng” khiến cậu bạn kia chỉ biết ôm đầu, không có cơ hội để chạy trốn hay phản kháng.

Có vẻ như hai nạn nhân bị Mạnh Con đánh là hai người hoàn toàn khác nhau. Không biết nguyên nhân đằng sau vụ việc là gì nhưng hành động coi thường luật pháp, nhờ người quay lại đăng lên mạng để lấy chút “số má” của Mạnh Con đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Được biết, sau khi đoạn clip được phát tán, hình ảnh mới nhất được cập nhật cho thấy thanh niên sinh năm 2005 này đã được mời lên phường để làm việc, thậm chí còn phải “làm bạn” với còng số 8.

Bên cạnh đó, trong một số đoạn tin nhắn được cộng đồng mạng lan truyền, Mạnh Con đã nhắn tin khoe “thành tích” đánh người với bạn bè và người yêu, thậm chí còn sẵn sàng ngồi tù 2 - 3 năm. Có thể thấy, Mạnh Con không hề cảm thấy có tội lỗi khi ra tay tàn ác với người khác mà còn có thái độ thách thức dư luận.

Theo thông tin điều tra ban đầu của Công an tỉnh Phú Thọ, sự việc Đoàn Tiến Mạnh đánh bạn trong clip được xác định xảy ra tại khu vực đường bê tông gần Trường THCS Tiên Cát (P.Tiên Cát). Nguyên nhân xảy ra sự việc được cho là bắt nguồn từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội.