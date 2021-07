Trong khi cả nước đang căng mình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì ở đâu đó trong xã hội vẫn xuất hiện những cá nhân có hành động “xấu xí”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống dịch. Mới đây, một người đàn ông tiếp tục ghi tên mình vào danh sách “ý thức chống dịch kém” bởi hành vi không thể chấp nhận được.

Hình ảnh camera chung cư ghi lại được ngày 27/7 cho thấy, trong tháng máy có 3 người. Trong khi 2 người còn lại nghiêm chỉnh chấp hành quy định phòng, chống dịch thì người đàn ông vẫn vô tư cởi bỏ khẩu trang, khạc đờm và nhổ ngay trong thang máy. Sau hành bẩn thỉu của mình, người này còn ngang nhiên treo chiếc khẩu trang bẩn đã chùi miệng lên chai xịt sát khuẩn mà không cầm đi vứt.

Được biết, vụ việc đáng lên án của người đàn ông kia xảy ra trong tháng máy của khu chung cư Home City (P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội). Nam thanh niên là người đang thuê nhà tại khung chung cư. Hành động “bẩn thỉu”, “kinh tởm” này của người đàn ông khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Công an phường Yên Hòa đã xác minh được người vi phạm là H.V.B (SN 1990, trú tại Bắc Giang). Tại cơ quan công an, B. thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Trung tá Lê Văn Phú, Trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết, ngoài việc xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, anh B. còn bị xử lý vì vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định.