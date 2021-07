Ngày 20/7 vừa qua, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip nóng dài gần 8 phút được cho là của một giáo viên mầm non tại Quảng Trị.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, ông Hồ Sỹ Hà (Chủ tịch HĐQT Trường Mầm non Tuổi Hồng) cho biết, nhà trường có nhận được một đoạn clip nhạy cảm kèm theo dòng tin nhắn: "Sáng mắt, trường Tuổi Hồng đó V. ơi".

Qua xác minh, đại diện Trường Mầm non Tuổi Hồng khẳng định cô gái trong đoạn clip nóng dài gần 8 phút trên không phải là giáo viên hay nhân viên của trường. Sự việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trường học cũng như khiến phụ huynh học sinh hiểu nhầm về nhân phẩm của các giáo viên mầm non đang giảng dạy tại trường Mầm non Tuổi Hồng.

Được biết, ngay sau khi có thông tin nghi vấn một giáo viên mầm non Tuổi Hồng lộ clip nóng, phía nhà trường đã gửi đề nghị công an huyện xác minh, làm rõ người tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của toàn bộ giáo viên đang công tác cũng như uy tín của trường.

Trong tối ngày 21/7, lãnh đạo công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cũng thông báo đang xác minh lại thông tin về clip nóng nghi vấn là giáo viên mầm non.