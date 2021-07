Liên quan đến việc trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nóng 8 phút nghi là giáo viên mầm non Tuổi Hồng ở Quảng Trị, ngày 29/7, Công an huyện Gio Linh cho biết phía nhà trường đã rút đơn đề nghị xác minh làm rõ người tung tin đồn nhảm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự các giáo viên và uy tín của Trường mầm non Tuổi Hồng.

Về nguyên nhân rút đơn đề nghị, đại diện Trường mầm non Tuổi Hồng cho biết, qua xác minh phía nhà trường đã khẳng định cô gái trong đoạn clip nóng không phải là giáo viên hay nhân viên của trường mà chỉ là tin đồn thất thiệt nên quyết định rút đơn tránh mất thời gian của đơn vị chức năng.

Trước đó, ông Hồ Sỹ Hòa, Chủ tịch HĐQT Trường mầm non Tuổi Hồng đã gửi đơn đến cơ quan công an huyện Gio Linh đề nghị xác minh, làm rõ tin đồn giáo viên của trường quan hệ tình dục trong nhà nghỉ bị lộ clip. Ông Hòa trình bày trong tờ đơn, khoảng ngày 20/7, phía trường có nhận được một đoạn clip nóng cùng dòng tin nhắn nói rằng cô gái trong clip là giáo viên của trường. Để tránh ảnh hưởng đến danh dự của các giáo viên cùng uy tín của trường, đại diện trường đã đề nghị làm rõ kẻ tung tin đồn, đồng thời ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại đến công dân, tổ chức và trường.

Từ giữa tháng 7/2021, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn clip được cho là đều xảy ra tại huyện Gio Linh, Quảng Trị. Trong đó một clip đánh ghen ghi lại cảnh người phụ nữ bị đánh đập, xé quần áo, xung quanh nhiều người chửi bới vì cho rằng cô này ngoại tình với chồng người khác. Một clip khác gần 8 phút ghi lại cảnh một cặp đôi nam nữ đang quan hệ tình dục trong nhà nghỉ, nghi là cô giáo của Trường mầm non Tuổi Hồng.