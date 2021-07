Xót xa hoàn cảnh 'giang hồ' Mạnh Con 2k5 đánh bạn dã man: Con cả trong gia đình, bố mẹ đã ly hôn

Mấy ngày gần đây, loạt cụm từ như nam sinh 2k5 đánh người, Mạnh Con đánh người dã man, Mạnh Con Phú Thọ hay Mạnh Con Việt Trì phủ sóng trên khắp các trang mạng xã hội. Tất cả xuất phát từ một số đoạn clip ghi lại cảnh một “giang hồ” đang dùng gậy kim loại, dùng chân đá liên tiếp vào người, vào mặt một bạn nam khác.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nam sinh 2k5, Mạnh Con Phú Thọ đánh người dã man không thương tiếc.

Qua điều tra của cơ quan chức năng, “nam chính” ra tay tàn độc với người khác có tên Đào Tiến Mạnh, sinh năm 2005, trú tại Việt Trì (Phú Thọ). Nạn nhân là em Nguyễn Quốc T., sinh năm 2007, ở phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Được biết, sau vụ hành hung dã man vào chiều ngày 24/6, hiện em T. vẫn đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Xem cảnh em T. bị hành hung không ít người phải rùng mình trước sự hung hãn của Mạnh Con.

Bà nội T. vẫn không thể kiềm được nước mắt khi nhắc lại clip cháu trai bị Mạnh Con đánh dã man. Bà cho biết bản thân đã có hơn 30 năm đi dạy và chưa từng một lần “động chân động tay” với học sinh. Thế nhưng, cháu mình lại bị hành hung không thương tiếc khiến bà rất đau đớn. Hiện tại, gia đình T. vẫn đang chờ đợi kết quả điều tra từ công an.

Sau khi hành hung em T., Mạnh còn nhắn tin cho bạn bè và người yêu khoe "chiến tích", sẵn sàng chấp nhận đi từ 2 - 3 năm. Thậm chí, Mạnh ngang nhiên đăng tải dòng trạng thái thách thức dư luận.

Còn về phía Đào Tiến Mạnh, lãnh đạo UBND phường Gia Cẩm (TP.Việt Trì, Phú Thọ) cho biết, thanh niên sinh năm 2005 là con cả trong gia đình có 2 anh em, hiện bố mẹ em này đã ly hôn. Sau đó, Mạnh sống với mẹ và thỉnh thoảng có về nhà bố chơi. Từ đầu năm 2021 đến nay “giang hồ” Mạnh Con đã có một số vụ đánh nhau và tất cả đều được công an địa phương nắm bắt.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc Đào Tiến Mạnh đánh đập em T. dã man tại đường bê tông gần trường Trường THCS Tiên Cát (P.Tiên Cát), công an địa phương đang củng cố hồ sơ để xử lý, giáo dưỡng nam sinh 2k5 này tại nhà.

Vụ clip nam sinh 2k5 đánh người dã man lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực đang diễn ra trong một bộ phận giới trẻ ngày nay. Dù vì bất cứ lý do gì thì hành vi dùng vũ khí đánh bạn đã thể hiện thái độ coi thường luật pháp cần phải được xử lý theo đúng quy định. Ngoài ra, nhà trường, gia đình và xã hội cần quan tâm, giáo dục, lắng nghe tâm tư tình cảm của các em nhiều hơn, nhất là khi các em đang bước vào lứa tuổi “nổi loạn”, muốn thể hiện bản thân.