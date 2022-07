Giải mã MV 'Trái tim yêu thương' đầy ẩn ý của Á hậu 2 Miss Universe 2019 Phạm Hồng Thuý Vân

Mới đây, Phạm Hồng Thuý Vân, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2019 bất ngờ tung đoạn teaser MV có tên "Trái tim yêu thương". Chỉ qua 23 giây ngắn ngủi nhưng MV lần này của Thuý Vân khiến cộng đồng mạng có nhiều thứ để bàn tán.

THÚY VÂN | TRÁI TIM YÊU THƯƠNG | OFFICIAL TEASER

Nhiều người cho rằng Thuý Vân đang mượn MV "Trái tim yêu thương" để nói về những ồn ào suốt 3 năm qua kể từ khi cô dừng chân ở vị trí Á hậu 2 tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Thời điểm đó, fan sắc đẹp bàng hoàng khi Thuý Vân trả lời ứng xử rất tốt nhưng vẫn thua cuộc trước "Trái tim yêu thương" của Hoa hậu Khánh Vân.

Thuý Vân bất ngờ ra MV sau nhiều năm "giải nghệ"

Có lẽ nàng hậu đợi cho đàn em Khánh Vân kết thúc nhiệm kỳ mới thực hiện ý định của mình. Đáng nói, trong suốt 2 năm đương nhiệm, Thuý Vân rất ít khi tham gia các hoạt động cùng Hoa hậu và Á hậu 1. Người đẹp sinh năm 1993 cũng không xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 mà chỉ hẹn hò riêng với Khánh Vân và Hương Ly sau đêm chung kết diễn ra vào ngày 25/6 vừa qua.

Chỉ từ một số thông số trên bảng điều khiển, cư dân mạng đã truy tìm được rất nhiều ẩn ý phía sau

Ngay lập tức, nhiều "thám tử mạng" đã "soi" teaser "Trái tim yêu thương" của Thuý Vân và phát hiện ra những chi tiết vô cùng thú vị, gắn liền với hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 của bà mẹ một con. Một số chi tiết được dân mạng phân tích như sau:

1. "Name: Micro Pham": Chúng ta đều biết sở trường cũng là điều làn nên tên tuổi của Thuý Vân là ứng xử. Từ "micro" làm chúng ta nhớ đến 2 màn nhai mic của cô nàng tại Miss Universe Vietnam 2019.

2. "07122019-218" được cho chính là con số 07/12/2019, ngày diễn ra chung kết Miss Universe Vietnam 2019 - cái ngày mà truyền thông bùng nổ vì Thuý Vân chỉ dừng chân ở vị trí Á Hậu 2. 218 chính là số báo danh của cô tại cuộc thi.

3. "Weak Heart" - tim yếu. Fan sắc đẹp chắc chắn sẽ nhớ ra câu nói huyền thoại của nhân vật nào đó "em chỉ tập trung suy nghĩ suy nghĩ nên trái tim em yếu lắm, chúng tôi khen người khác là em buồn liền".

4. "No sign of heart" - không có tín hiệu tim. Chắc mọi người chưa quên thì đây là điều các giám khảo thường xuyên nhắc lại trong cuộc thi với Thuý Vân và là câu trả lời của fan nhà nào đó khi cộng đồng mạng phẫn nộ hỏi lý do tại sao Thuý Vân không thắng Miss Universe Vietnam 2019.

5. "4.0MU Prisma" - prisma có nghĩa là lăng kính, thuộc về lăng kính còn 4.0MU liệu có phải ám chỉ cuộc thi MU nào đó được tổ chức lần thứ 4, Miss Universe Vietnam 2019 được tổ chức lần 4 sau 3 mùa trước là 2008, 2015, 2017. Có thể suy đoán bệnh tim yếu, không có tim của Micro Pham được chuẩn đoán bằng "lăng kính Miss Universe Vietnam 2019".

6. The existense of a Brave Heart or a Loving Heart. Chúng ta chưa quên ban đầu Miss Universe Vietnam 2019 có chủ đề là "Brave Heart - trái tym dũng cảm" nhưng cuối cùng lại chọn "Loving Heart - trái tim yêu thương" mà bỏ qua 1 trái tim dũng cảm dám từ bỏ hào quang không màn danh hiệu trở dám làm thí sinh đi thi.

7. Hình ảnh robot của cô - có thể liên tưởng đến câu trả lời xuất sắc về AI của cô hay có thể hiểu nếu bị dè bỉu không có trái tim chẳng lẽ cô là robot.

8. Màu tím trong MV - màu vương miệng Miss Universe Vietnam 2019. Quả thực "Quân tử trả thù 3 năm chưa muộn", Thuý Vân thật sự làm fan bất ngờ và vui sướng.

9. 4 bác sĩ nữ, 2 bác sĩ nam như 6 vị BGK tại Miss Universe Vietnam 2019.

Một vài hình ảnh của Phạm Hồng Thuý Vân tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Hiện tất cả những điều trên chỉ là suy đoán từ phía cộng đồng người yêu thích các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Dự kiến MV "Trái tim yêu thương" của Thuý Vân sẽ chính thức trình làng vào ngày 6/7/2022. Hãy cùng chờ xem người đẹp sinh năm 1993 sẽ mang đến câu chuyện gì trong MV mới.