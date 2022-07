Mới đây, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đang cùng có chuyến đi công tác tại Ý và Tây Ban Nha. Trên trang Facebook cá nhân, hai nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui chơi, khám phá cảnh đẹp, chơi golf, tận hưởng các món ăn ngon tại ở nước ngoài. Chính vì là nam diễn viên - nam nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam nên mọi hoạt động của 2 nghệ sĩ đều nhận được sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh

Dù đi công tác nước ngoài nhưng nam diễn viên 37 tuổi và nam nhạc sĩ 42 tuổi không quên tập luyện thể thao. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ đoạn clip cùng nhóm bạn, trong đó có Hồng Đăng cùng đi chơi môn thể thảo với dòng trạng thái: 'Bắt eagle đầu tiên trong đời. Sướng nhất lại là sân ở nước ngoài (đảo Mallorca hay còn gọi là Majorca ở Tây ban Nha)'.

Cả hai cùng đi chơi golf

Trong khi đó, hôm 24/6, diễn viên Hồng Đăng cũng đăng tải đoạn clip tận hưởng bầu không khí trong lành, khoe view từ khách sạn đang cứ trú tại chuyến công tác. Anh bày tỏ: 'Majorca … 8h tối mà vẫn nắng vỡ mặt ra… Cơ mà nó đẹp và mát điên lên ý. Hành trình cùng Chervo lần này nó quá ý nghĩa với tôi… Love'. Nam diễn viên "Thương ngày nắng về" cũng phát trực tiếp lúc đang đánh golf cùng nhạc sĩ 42 tuổi.

Hồng Đăng hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc vui chơi trời Tây

Dù vui chơi vui vẻ nhưng Hồng Đăng đã gặp sự cố đáng tiếc trong chuyến công tác này. Anh bị mất điện thoại và phải dùng nick mới để liên lạc về cho vợ con đang ở nhà yên tâm. Bà xã Hồng Đăng cho biết: 'Cứ tưởng em đang chat với người lạ. Chồng em chắc lại mất điện thoại... lần thứ N... Chuyến nào đi cũng có vấn đề. Thui may bố tướng nhà em sắp về rồi hi hi'.

Hiện cư dân mạng vẫn đáng rất quan tâm đến hoạt động của hai nam diễn viên 37 tuổi và nam nhạc sĩ 42 tuổi.