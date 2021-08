Trang MBS News đưa tin, nghi phạm trong vụ việc sát hại người Việt tại Nhật là người đàn ông có tên Cruz Caberera Birian Alberto, 26 tuổi, quốc tịch Dominica, hiện đang thất nghiệp.

Hình ảnh kẻ sát nhân cùng nạn nhân người Việt trước khi xảy ra vụ án thương tâm.

Vào tối ngày 2/8, Alberto cùng nạn nhân đã cùng nhau uống rượu rất vui vẻ ven kênh Dotonbori tại Ebashi, Minami, Osaka. Tuy nhiên, cả hai sau đó đã xảy ra xô xát, Alberto đã hành hung nạn nhân bất tỉnh và hất xuống sông dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, tên này rời hiện trường, nhưng ngày 3/8, cảnh sát đã tìm thấy Cruz Caberera Birian Alberto tại một căn hộ ở Nishinari-ku, Osaka với lỗi vi phạm Luật Kiểm soát nhập cư và tị nạn của Nhật Bản.

Hiện Alberto đang sử dụng quyền im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi gì liên quan đến vụ án cho đến khi gặp luật sư cá nhân. Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra.

Tại Việt Nam, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra Facebook và ra sức “tấn công” trang cá nhân của tên sát nhân này. Từ khóa Cruz Caberera Birian Alberto, chân dung kẻ sát nhân, Facebook tên sát nhân giết người Việt, Alberto cruz Nhật Bản, Alberto Cruz… cũng được tìm kiếm nhiều trên Facebook.

Các bài đăng của người này thường đăng tải chủ yếu là công việc thường ngày, hình ảnh con gái. Bài đăng gần nhất vào ngày 27/6 của Alberto Cruz đang nhận được gần 60K phẫn nộ, chủ yếu từ những cư dân mạng Việt Nam.