Bật khóc trước hành trình đi xe lăn 7 ngày từ TP.HCM về quê của chàng trai tật nguyền, gầy trơ xương

Tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều người không thể bám trụ được nơi thành thị phồn hoa đành phải về quê hương. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được may mắn lên những chuyến xe cuối cùng rời khỏi thành phố.

Không ít câu chuyện đẫm nước mắt về hành trình hồi hương đặc biệt bằng xe đạp, đi bộ khiến dân mạng phải bật khóc. Từ 4 mẹ con người Nghệ An đạp xe hơn 1.000km từ TP.HCM về quê, hai công nhân đi bộ 400km về quê với 200.000 đồng trong túi…

Mới đây, cư dân mạng lại đau lòng khi đọc được câu chuyện phi thường của người đàn ông tật nguyền đi xe lăn 7 ngày từ TP.HCM về Phú Yên.

Theo đó, trên hội nhóm tên “Đội SOS đội chữ thập đỏ Phú Yên” mới đây đã đăng tải bài viết kể về chuyến hành trình về quê đầy gian nan của người đàn ông phải đi xe lăn.

Người đàn ông khắc khổ ấy tên Trần Văn Trường, sinh năm 1998, ở An Hòa Hải, Tuy An. Lúc còn nhỏ, vào một trận ốm khủng khiếp, anh Trường lên cơn sốt co giật rồi từ đó đến nay phải làm bạn với chiếc xe lăn.

Dù không lành lặn như những người khác nhưng Trường vẫn luôn nghị lực, cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi bản thân. Anh kể rằng tháng 2/2021, anh rời quê nhà, rời cha mẹ vào TP.HCM với mong muốn kiếm thêm thu nhập từ nghề bán vé số dạo. Bán được một tháng thì dịch bệnh bùng phát, anh phải cầm cự ở xóm trọ trông chờ hết dịch để đi bán lại.

Thế nhưng, gần một tháng qua, TP.HCM “ốm nặng” buộc nhiều người phải “chạy trốn” trong đó có chàng trai nghị lực. Không thể liên lạc với bất cứ phương tiện nào để về, anh liều mình ngồi trên xe rồi cứ thế lăn về quê. Đi được 6 ngày, tới địa phận Cam Ranh, anh đuối sức không thể đi được nữa phải nhờ người cứu giúp.

Người đăng tải câu chuyện cho biết, sau khi biết được thông tin của anh Trường, người này đã liên lạc ngay với anh để tìm cách hỗ trợ. May mắn thay sáng ngày 4/8, anh đã được hội bạn hữu đường xa tỉnh Khánh Hòa đưa đến Phú Yên và 12h trưa, Đội SOS Hội chữ thập đỏ Phú Yên đã đón anh về và bàn giao cho gia đình và địa phương.

“Nhìn đôi bàn chân teo tóp và thân hình gầy guộc mà 7 ngày ròng rã vật lộn đường đi khiến chúng tôi ai nấy đều phải rơi nước mắt”, bạn Tuy Hòa Young, người viết bài chia sẻ.