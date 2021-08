Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang cầm dao chém liên tiếp vào cơ thể một người phụ nữ. Cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Theo một số nguồn thông tin, chiều ngày 6/8, tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kim Sơn, Ninh Bình đã xảy ra một vụ án mạng. Một cô gái bị một người đàn ông chưa rõ danh tính cầm dao điên cuồng chém liên tiếp vào người. Mặc kệ cho cô gái nằm lăn lóc giữa sàn nhà, ra sức giãy dụa tìm cách thoát thân nhưng kẻ sát nhân vẫn quyết không dừng hành động dã man của mình.

Ngay sau khi gây án, người đàn ông đã vứt con dao xuống hòn non bộ của nhà nghỉ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại cô gái nằm bất tỉnh trên vũng máu.

Nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó với hàng chục vết chém trên khắp cơ thể. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.