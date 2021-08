Clip người đàn ông quốc tịch Nepan đạp chết một người nước ngoài rồi hất xuống sông tại Nhật Bản

Theo Yahoo JP, vào khoảng 8h20 phút tối ngày 2/8, tại Ebisubashi, Shinsaibashisuji 2, Chou-ku, Osaka, lực lượng 110 địa phương nhận tin cấp báo rằng: “có một người đàn ông nước ngoài bị chết đuối trên sông”.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm ở sông Dotonbori và vớt được xác một nam thanh niên 20 tuổi trong tình trạng tim phổi ngừng đập.

Theo một số nguồn tin, một thanh niên có quốc tịch Nepan được cho kẻ đã tấn công anh chàng này và đẩy anh xuống sông. Sau khi gây án, thanh niên này đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện sở Cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt đầu điều tra về nghi án giết người.

Your browser does not support HTML5 video.

Thông tin từ đồn cảnh sát phía Nam cho biết, nghi phạm mặc áo phông ngắn tay màu trắng, quần tây đen. Nạn nhân bị hành hung đến bất tỉnh rồi bị đẩy xuống sông sau khi xảy ra tranh cãi với nghi phạm.

Lực lượng cứu hộ đã chạy đến hiện trường và cố gắng sơ cứu cho nạn nhân khoảng 20 phút rồi đưa đến bệnh viện, nhưng rất tiếc anh chàng đã không qua khỏi.

Theo lời kể của một nhân chứng, một nhóm người Nhật và người nước ngoài đã xảy ra tranh cãi, xô xát nhau. Sau đó, một thanh niên trong nhóm người Nhật đã đánh, đẩy và dìm thanh niên nước ngoài xuống sông, thậm chí còn ném chai vào người. “Hai bên cãi nhau to và có vẻ như đang say”, nhân chứng cho biết.

Được biết địa điểm xảy ra vụ án thương tâm nằm ngay trung tâm thành phố Minami, khu vực tập trung nhiều bạn trẻ.