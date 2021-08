Mới đây, cô gái có tên H., được cho là một trong hai người Việt Nam, “trơ mắt” đứng quay video và cổ vũ một thanh niên người Nhật đạp chết một thanh niên người nước ngoài rồi dìm xuống sông đã bất ngờ lên tiếng giải thích.

Bài đăng của cô gái này như sau:

Cô gái này còn trả lời một bài viết liên quan đến vụ việc: “Các bạn có biết lúc thấy đánh nhau thì bọn mình đã phi lên gọi cảnh sát rồi và gào lên ai vớt bạn kia với nhưng cảnh sát và mọi người không ai xuống vớt. Họ gọi cứu hộ đợi thợ lặn tới, chứ không phải là bọn mình không làm gì cả nên ai chưa biết đầu đuôi thì đừng bảo bọn mình không làm gì cả. Bọn mình không gọi, không gào lên liệu có cảnh sát, có cứu hộ hay mọi người chạy tới không. Còn video tớ không có quay, không cứu được bạn kia cùng là người Việt thì ai cũng áy náy nhưng các bạn nghĩ xem 2 đứa con gái nhảy vào can thằng *** hay *** gì đó to cao cả m8 như thế có can được không? Bọn tớ con gái không biết bơi nhảy xuống có cứu được người không hay lại thêm người nằm dưới đó nữa. Còn tớ chỉ bào là thấy bất lực khi không làm gì được thôi chứ mọi người hỏi dồn dập tớ nói cho mọi người biết. Tớ không rảnh câu like. Thử vào cảnh tượng đó các bạn có bối rối, có run không?”.

Dù đã lên tiếng giải thích nhưng không cư dân mạng vẫn ra sức ném đá cô gái này cùng một chàng trai người Việt Nam khác được cho là cũng đứng nhìn nam thanh niên bị đạp cho đến bất tỉnh rồi hất xuống sông dẫn đến tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng.