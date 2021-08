Tối ngày 2/8 có lẽ là một đêm mất ngủ đối với nhiều người. Thông tin một nam thanh niên nghi người Việt Nam tử vong tại Nhật Bản sau khi bị một người đàn ông đạp liên tiếp vào đầu đến bất tỉnh rồi hất xuống sông. Dù đã được lực lượng chức năng sơ cứu 20 phút, đưa đi bệnh viện ngay sau đó nhưng cuối cùng anh không qua khỏi.

Điều khiến cộng đồng mạng bức xúc không chỉ vì hành động dã man của kẻ côn đồ mà còn bởi sự vô tâm của hai bạn trẻ quay clip được cho là người Việt Nam. Thay vì hô hào, chạy qua giúp đỡ người gặp nạn, đôi bạn này lại chọn cách đứng im, ghi lại từng thước phim man rợ rồi đăng tải lên trang cá nhân, một số hội nhóm kín người Việt tại Nhật.

Sau khi xem xong đoạn clip, không ít cư dân mạng phải bật khóc thương xót cho nam thanh niên xấu số. Chưa bao giờ hai chữ đồng hương lại được nhắc đến nhiều đến như vậy. Rùng mình hơn khi một trong hai bạn trẻ đứng quay video còn thản nhiên nói ra những câu mang tính cổ vũ, cười cợt khi thấy người khác bị hành hung.

Một tài khoản không khỏi xót xa, nghẹn lòng khi nghe được câu nói trong đoạn video: “Đúng rồi, đạp cái đầu nó xuống…”. “Vẫn ước mình nghe nhầm, mình nghe lại 6, 7 lần cái ý thức này. Mong bạn nam kia được yên nghỉ, mong là cứu được”, bạn T. bảy tỏ. Thế nhưng phép màu đã không hiện hữu, chỉ vì chút vô tâm ấy mà cuộc sống của một thanh niên mới 22 tuổi đã phải khép lại.

Vài người được cho là người Việt chỉ biết đứng quay video đã lên tiếng giải thích. Người thì sợ hãi khi kẻ côn đồ quá to lớn, không biết bơi nhưng có hô hoán mọi người lại cứu giúp nam thanh niên nhưng không ai để tâm, kẻ lại tìm cách chối bay tội lỗi. Có vẻ cư dân mạng cũng chẳng quan tâm đến lời phân trần này cho lắm, bởi suốt đoạn video được lan truyền chỉ thấy cặp đôi này đứng từ xa quay phim, không một tín hiệu cứu giúp người gặp nạn.

Không ai có mặt tại hiện trường vụ việc để biết rõ được toàn bộ sự việc nhưng chắc chắn kẻ thủ ác đã có pháp luật trừng trị, còn nếu như thấy chết mà không cứu có lẽ rằng những người đứng quay còn xứng đáng bị trừng phạt nhiều hơn thế!