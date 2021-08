Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông may mắn thoát chết trong gang tấc sau khi một tia sét đánh cách vị trí đứng chỉ vào mét. Nhiều người cho rằng trường hợp của người đàn ông này đúng nghĩa đen theo câu “sét đánh ngang tai”.

Đoạn camera ghi lại sự việc xảy ra vào ngày 11/8 cho thấy: Trời mưa, một người đàn ông đội nón đáng đi đứng cạnh chiếc cổng sắt làm gì đó thì bất ngờ một tia sét đánh “cháy đất”, phát ra tiếng động cực lớn. Đáng chú ý, điểm tia sét đánh xuống chỉ cách chỗ người đàn ông đứng chỉ khoảng 3m.

Bất ngờ trước sự việc diễn ra quá nhanh cùng tiếng động lớn, người đàn ông bị giật mình ngã ngồi xuống đất rồi lững thững bước vào nhà. Rất may, tia sét không gây nguy hiểm đến tính mạng người đàn ông này.

Đông đảo cư dân mạng cảm thấy thót tim, thở phào nhẹ nhõm khi người đàn ông không bị gì dù tia sét đánh rất gần. Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự thu hút của cộng đồng mạng.