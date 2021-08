Mới đây, một cảnh quay dài gần 2 phút chưa được công chiếu của Hương vị tình thân bất ngờ bị phát tán trên mạng xã hội. Theo những gì đoạn clip ghi lại, Nam và ông Sinh đến gặp mẹ con bà Sa. Ông Sinh chỉ thẳng mặt bà Sa nói: “Tao phải thụ án 20 năm tù giam, mày đã phản bội chồng mày để có con với thằng Tấn, chính là thằng này (chỉ thẳng mặt Dũng). Chính mày đã lập ra âm mưu để trừ khử lão Thắng. Ba mẹ con chúng mày sẽ phải trả giá”.

Lời nói của ông Sinh khiến Khánh Thy và Dũng hoang mang, liên tục hỏi bà Sa “tại sao lại có chuyện này”. Mặc kệ bà Sa giải thích, Nam còn “đổ thêm dầu vào lửa” khẳng định chị em Thy chính là con của kẻ giết người. Thy như phát điên, lớn tiếng chửi bà Sa và Dũng: “Tôi hận các người, cả mày nữa, mày không phải em tao. Chính bố mày đã giết bố tao. Trả bố cho tao”. Đỉnh điểm vụ việc là bà Sa bị chính con trai ruồng bỏ.





Xem xong đoạn video, không ít khán giả cảm thấy hả lòng hả dạ trước cái kết dành cho Thy và bà Sa. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: “Cảnh phim đã quá, kẻ xấu phải đền tội, Nam ra dáng tiểu thư đài các rồi”, “Hóng đến tập này quá, cuối cùng ông Sinh cũng được giải oan, nhưng án oan 20 năm tù ai chịu trách nhiệm đây?”, “Đáng đời bà Sa… xem đến đoạn này mà mát lòng mát dạ ghê”, “Ai cũng bảo đây là giấc mơ của chị Sa, mình xin đính chính là giấc mơ này có thật nha!”...

Người hâm mộ Hương vị tình thân đang hả hê trước cảnh quay Nam cùng ông Sinh đến gặp Thy và bà Sa.

Bộ phim truyền hình ăn khách nhất hiện nay của VTV, Hương vị tình thân, được chuyển thể từ bộ phim My Only One (2018) từng “làm mưa làm gió” tại Hàn Quốc. Dưới bài tay nhào nặn của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng, bộ phim bỗng trở nên đời thường, phù hợp với văn hóa của người Việt, các nhân vật như bước từ đời thực lên màn ảnh nhỏ.

Hương vị tình thân có sự góp mặt của nhiều diễn viên quen thuộc với khán giả như NSND Như Quỳnh (Bà Dần), NSƯT Võ Hoài Nam (Ông Sinh), NSND Công Lý (Ông Tuấn), Phương Oanh (Phương Nam), Mạnh Trường (Shark Long), Thu Quỳnh (Thy), Tú Oanh (Bà Bích), Quách Thu Phương (Bà Xuân), NSƯT Mai Nguyên (Ông Khang), NSƯT Thu Hạnh (Bà Sa), Hoàng Anh Vũ (Huy)…

Sau khi phần 1 kết thúc trong sự nuối tiếc của nhiều người, Hương vị tình thân tiếp tục lên sóng với phần 2. Tổng số tập dự kiến là 120, hiện đã phát sóng được nửa chặng đường của phần 2. Từ lúc phát sóng đến nay, Hương vị tình thân luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội và luôn đạt lượng tìm khủng trên Google cũng như Facebook.