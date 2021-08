Tối ngày 23/8, người hâm mộ KPOP vô cùng bàng hoàng trước thông tin thành viên Lucas của nhóm nhạc nam NCT bị bóc mẽ từng yêu đương với fan.

Theo đó, một cô gái có tên Hoàng Húc Hi tự nhận mình là người hâm mộ của Lucas, đồng thời tiết lộ cả hai từng hẹn hò với nhau. Đáng chú ý. cô nàng cũng tung ra video và lịch sử nhắn tin với Lucas làm bằng chứng.

Hoàng Húc Hi đã tố Lucas chia tay nhưng vẫn lợi dụng bạn gái cũ. Cụ thể sau 1 ngày chia tay bạn gái vì lý do bận rộn cho công việc thì Lucas đã chủ động liên hệ lại đề nghị làm bạn “tình cũ”. Mỗi khi rảnh rỗi anh chàng lại tìm đến cô ấy để “tâm sự” tại khách sạn nhưng mọi chi phí đều do nhà gái trả.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn ghi âm khoảng 3s được cho là Lucas nói chuyện với Hoàng Húc Hi.

Người này còn tố Lucas không bao giờ trả tiền mỗi khi đi cùng nhau (từ mua hàng, thuốc lá…) với lý do nghệ sĩ không thể tùy tiện đi chơi hay quẹt thẻ dễ bị công ty phát hiện. Ngoài ra, cô nàng khẳng định Lucas rất khó tính, mọi chuyện đều phải làm theo ý của bản thân, ngay cả khách sạn cũng phải gửi hình khách sạn anh chàng muốn để tình cũ đặt phòng.

Không ít cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự hoang mang trước thông tin quá bất ngờ. Một vài bình luận từ phía người hâm mộ: “Không dám bỏ điện thoại xuống luôn á”, “Vụ này mà có thật thì chị kia là fan hâm mộ thành công nhất vũ trụ rồi”, “Không chịu đâu, ảnh là chồng tui mà!!”, “Không biết có thật hay không nữa!”, “Nếu như anh ta tồi tệ như vậy thì không đáng để thần tượng nữa đâu!”...

Hiện vẫn chưa có thêm thông tin về cô gái được cho là người yêu của Lucas. Phía SM cũng chưa có bất cứ động thái nào liên quan đến tin đồn Lucas (NCT) bị bóc yêu đương với người hâm mộ, có video và lịch sử chat làm bằng chứng.