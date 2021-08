Tối ngày 2/8, thông tin một nam thanh niên được cho là người Việt Nam bị đánh đến bất tỉnh rồi dìm chết dưới sông khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Đáng phẫn nộ là người quay clip rồi phát tán trên MXH cùng nhiều người có mặt tại hiện trường không hề can ngăn hay giúp đỡ nạn nhân, khiến anh chàng mới chỉ 22 tuổi phải bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Vụ việc khiến cộng đồng mạng đau lòng một thì mẹ của nạn nhân đau đớn gấp hàng trăm nghìn lần. Theo một số nguồn tin, nam thanh niên có tên T.T.Đ.A, sinh năm 1999, quê Hải Phòng. Bạn bè Đ.A cho biết chàng trai này là con một trong gia đình, bố đã mất chỉ còn mình mẹ ở nhà chờ con trai đi làm tại Nhật. Đ.A được nhiều người nhận xét ngoan ngoãn, hiếu thảo, rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh.

Trang cá nhân của nam thanh niên người Việt nghi bị đạp chết tại Nhật Bản tối qua.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, mẹ Đ.A còn chưa biết chuyện nên đã bình luận hỏi một người bạn của con trai có chuyện gì buồn mà thức khuya, khi người này thay avatar màu đen. Lúc nhiều người hỏi han, bình luận chia buồn thì mẹ Đ.A còn bảo mọi người đừng nói như vậy, cố trấn tĩnh rằng con mình vẫn ổn.

Mới đây, cô đã đăng tải dòng trạng thái đầy đau đớn khiến người thân, bạn bè và cả cộng đồng mạng Việt Nam phải bật khóc. Chứng kiến cảnh đứa con mang nặng đẻ đau bị hành hung dã man, mẹ Đ.A không khỏi quặn thắt tim:

“Vậy là mẹ thực sự đã mất con rồi, con ơi. Mẹ không khóc nổi nữa, những cơn đau vẫn quặn thắt, những cơn co thắt vẫn làm mẹ tê tái nhưng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau trong trái tim của mẹ không? Mẹ phải làm gì đây?

Mẹ không dám nhìn mọi người nữa, mẹ cảm thấy mình như một người có tội rất lớn, mẹ thật không tốt phải không con?

Mọi thứ chỉ là mơ thôi đúng không con… 9 tháng trong bụng, mẹ cảm nhận được từng ngày từng ngày một sự thay đổi của con trong mẹ. 20 năm trời ròng rã, con là niềm tự hào của bố mẹ, của gia đình.

Vậy tại sao con lại nỡ xa mẹ vậy hả con? Con về với mẹ đi, mẹ đau quá, tại sao lại như thế, tại sao con lại bỏ mẹ thế này. Mẹ biết phải làm sao?

Ông trời ơi, sao ông lại đối xử tàn nhẫn với tôi thế này. Đến bao giờ tôi mới có thể trải qua nỗi đau như thế này đây hả ông trời”.

Giá như những người chỉ biết đứng quay lại video Đ.A bị hành hung đến bất tỉnh rồi hất xuống sông giơ một cánh tay cứu vớt em. Giá như người ta không vô tâm đến mức cười cợt, cổ vũ cho hành động táng tận lương tâm. Giá như những người ở đó chỉ cần hô hoán, cầu cứu sự giúp đỡ từ bất cứ ai thì có lẽ chúng ta sẽ không đau lòng khi chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Nhưng nó cũng chỉ là giá như mà thôi! Chỉ hy vọng rằng lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng bắt được nghi phạm và trừng trị theo pháp luật để Đ.A có thể an nghỉ nơi chín suối...