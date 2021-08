Bùi Hữu Giang, đại gia lan đột biến nổi tiếng với thương vụ 250 tỷ đồng bị bắt vì khai thác than lậu

Ngày 27/8, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, trong số 12 người bị bắt tạm giam có 2 bị can là Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Giang (cùng trú tại P. Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) từng nổi tiếng trên mạng xã hội với thương vụ bán lan đột biến 250 tỷ đồng.

Những người còn lại bao gồm: Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước Châu Thị Mỹ Linh; Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương có nguyên giám đốc Hà Anh Tuấn, Bùi Mạnh Cường (giám đốc), Ngô Đăng Hải (phó giám đốc); Doãn Thị Định, nhân viên kế toán Công ty CP Yên…

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bà Châu Thị Mỹ Linh cùng Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh đã cùng nhau lên kế hoạch tổ chức đường dây khai thác than lậu bạc tỷ. Những người này đã khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiên (huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chia nhỏ lực lượng và thăm dò các mỏ than lậu tại Thái Nguyên và Hải Dương suốt 1 tuần qua. Kết quả khám xét hiện trường xác định đường dây này đã tiêu thụ hơn 1 triệu tấn than trong tổng số hơn 2 triệu tấn than khai thác lậu được. Được biết, nhóm bà Linh và 2 đại gia lan đột biến đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.