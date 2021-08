Clip bé trai 5 tuổi bị bố dượng ‘hờ’ của mẹ hành hung dã man khiến dân mạng bức xúc

Tối ngày 4/8, trên mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai không mặc đồ bị một người đàn ông được cho là bố hành hung dã man. Mặc kệ đứa trẻ gào khóc, van xin, liên tục gọi “ba, ba”, nhưng người đàn ông này vẫn liên tục chửi bới, đấm đá tới tấp, thậm chí xách nổi bé lên cao rồi ném từ trên xuống.

Đáng chú ý, khi sự việc thương tâm đang diễn ra, trong phòng còn xuất hiện một người phụ nữ nghi là mẹ đứa trẻ, có lúc chạy đến can ngăn nhưng sau đó lại thờ ơ để cho đứa bé chịu đòn.

Đoạn clip nhanh chóng được phát tán trên các hội nhóm, gây ra làn sóng phẫn nộ dư luận về hành động bạo hành trẻ em dã man của người đàn ông kia và cả sự vô tâm của người phụ nữ có mặt trong clip.

Không ít cư dân mạng đã để lại bình luận gay gắt, thậm chí là phải chửi bới vì quá bức xúc. Một vài người bày tỏ: “Táng tận lương tâm, xem xong đoạn clip tôi không thể kiềm được nước mắt. Quá thương cháu bé, tuổi còn nhỏ mà phải chịu cảnh hành hung tàn bạo như vậy”, “Nếu như kia là người mẹ thì quả thực tội còn đáng trách hơn cả trăm ngàn lần”, “Bởi vậy mới nói, có đi bước nữa thì cũng làm sao cho con cái nó yên ổn, lấy nhằm chồng như kia thà ở giá nuôi con còn hơn”...

Ngay sau đó cơ quan điều tra đã xác định và tạm giữ đối tượng Lê Hoài N. (29 tuổi, ngụ tại TP.HCM, tạm trú ở Bình Quới B, phường Bình Chuẩn) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em. Tại cơ quan chức năng, đối tượng N. cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

N. cho biết, mình và mẹ đứa trẻ chưa kết hôn nhưng đã dọn đến sống chung như ở vợ chồng tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An. Đứa trẻ trong clip bị bạo hành là con riêng của vợ với chồng cũ.