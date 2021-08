Tối ngày 30/8 vừa qua, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam đối tượng HMT (14 tuổi, ngụ 316 Thái Thị Bôi) vì hành vi cầm dao đâm trọng thương 2 chị em hàng xóm là anh PNN (28 tuổi) và chị PTHN (35 tuổi, cùng ngụ 164 Thái Thị Bôi).

Đáng chú ý, em T. từng học rất giỏi nhưng nghiện chơi game online bạo lực nên tâm lý không bình thường. Gia đình nam thanh niên cho biết, 3 ngày trước khi xảy ra vụ việc, người thân biết T. chơi game bắn giết nhau nên xóa game này, cấm T. không được chơi nữa.

Buổi tối khi vụ án xảy ra, T. viết giấy để lại cho gia đình với nội dung xin đi dạo cho khuây khỏa. Khi đi T. cầm theo 1 con dao và 1 cái kéo, lúc ngang qua số nhà 164 Thái Thị Bôi thấy anh PNN đang ngồi trước hiên, T. liền xông đến hỏi: “Ông có sợ tôi không?”. Anh N. vừa trả lời: "Tôi ngồi đây, làm gì sợ" thì T. bất ngờ rút dao tấn công.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, chị PTNN vội vàng chạy ra thấy em trai đang giằng co với nam thanh niên có hung khí, tưởng cướp giật nên tri hô, can ngăn thì bị T. đâm trúng vai phải. Vụ việc khiến anh N. bị thương bàn tay trái, khâu 2 mũi, thương tích cánh tay trái, khâu 5 mũi, chị N. khâu 3 mũi vai trái.

Bước đầu điều tra, Cơ quan công an nhận định T. do quá nhập tâm game bạo lực nên đã dùng hung khí gây thương tích cho người khác. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh cho bậc phụ huynh về quản lý con em chơi game online trong thời gian giãn cách xã hội.

Phía cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.