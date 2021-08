Hương vị tình thân chiếu ở đâu?

Hương vị tình thân là bộ phim truyền hình ăn khách nhất hiện nay của Đài truyền hình Việt Nam - VTV. Hương vị tình thân được chuyển thể từ bộ phim My Only One (2018) từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh Hàn Quốc. Dưới bài tay nhào nặn của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng, Hương vị tình thân bỗng trở nên thân thuộc, đời thường, phù hợp với văn hóa người Việt, các nhân vật như bước từ cuộc sống hằng ngày lên màn ảnh.

Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên đình đám như NSND Như Quỳnh vai Bà Dần, NSƯT Võ Hoài Nam vai Ông Sinh, NSND Công Lý trong vai Ông Tuấn, Phương Oanh vai Phương Nam, Mạnh Trường vai Long, Thu Quỳnh trong vai Thy, Tú Oanh trong vai Bà Bích, Quách Thu Phương vai Bà Xuân, NSƯT Mai Nguyên vai Ông Khang, NSƯT Thu Hạnh vai Bà Sa, Hoàng Anh Vũ trong vai Huy…

Sau khi phần 1 kết thúc, Hương vị tình thân tiếp tục lên sóng với phần 2. Toàn bộ phim dự kiến có 120 tập, hiện đã đi được hơn một nửa chặng đường. Có thể nói rằng từ lúc phát sóng đến nay, Hương vị tình thân luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

