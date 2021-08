Thực hư chuyện cấm người dân Hà Nội 7 ngày không được ra ngoài đang lan truyền trên mạng

Mới đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin “mật” khẳng định Hà Nội “sẽ không cho người dân di chuyển trong 7 ngày, ở nhà 7 ngày, đi làm công thì ở công sở 7 ngày, đi phàm phân xưởng thì sẽ ở phân xưởng 7 ngày”.

Theo như những gì cư dân mạng truyền tay nhau thì căn bản thành phố Hà Nội sẽ yêu cầu “ai ở đâu ở đấy” trong 7 ngày và không được đi ra ngoài. Thông tin này khiến nhiều người tại thủ đô vô cùng hoang mang lo sợ, thậm chí còn rủ nhau đi chợ, đi siêu thị mua đồ tích trữ cho 7 ngày.

Liên quan đến thông tin trên, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết đây là thông tin giả, không đúng sự thật và Sở đang tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng tiến hành xử lý các tài khoản tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở thông tin Truyền thông Hà Nội nói: "Cục An toàn thông tin, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội đang phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội rà quét các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chúng tôi khuyến cáo cáo người dân dùng mạng xã hội hoặc nhắn tin, cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên".