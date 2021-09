Theo như những gì đoạn clip ghi lại, một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đang ngồi bệt trên đầu 1 chiếc xe ô tô với thái độ tức giận, không ngừng la hét đòi chồng và cùng nhân tình nhân đang "núp" bên trong ra để nói chuyện.

Người vợ ấm ức vừa khóc vừa nói với những người xung quanh: "Cái xe này là mồ hôi nước mắt của tôi. Từ hai bàn tay trắng để mua được cái xe như thế này mà bây giờ nó đi như thế này".

Mặc kệ chị vợ gào thét, yêu cầu xuống xe, cặp đôi "mèo mả gà đồng" kia vẫn ung dung ngồi trong ô tô không chịu xuống. Sự việc xảy ra ầm ĩ giữa đường khiến không ít người đang đi đường cũng phải dừng lại để "hóng hớt".

Ít phút sau, một người đàn ông lạ đã tiến tới cố gắng kêu gọi những người trong xe đứng ra hợp tác rồi lớn tiếng với người vợ: "Trật tự. Yêu cầu tất cả anh chị đi xuống phòng dưới kia giải quyết".

Phía dưới đoạn video không ít cư dân mạng, đặc biệt là hội chị em "sục sôi" đã để lại bình luận phẫn nộ trước hành động của người chồng và nhân tình. Tuy nhiên đông đảo ý kiến cho rằng cả hai vợ chồng nên về nhà "đóng cửa bảo nhau" vì tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp, tập trung đông người là điều không nên.



Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

- "Rất rất nhiều anh chồng lúc khó khăn thì luôn cần và auto gán trách nhiệm cho 1 người là phải chung lưng đấu cật với mình, đó chính là vợ. Nhưng sau khi có tí tiền và mua được ít tài sản thì lại đem tài sản chung đó đi chiều chuộng người dưng, thật buồn và cay đắng cho những người vợ như vậy. Nên là phụ nữ thì hi sinh vừa đủ thôi, chỉ nên hi sinh cho người đẻ ra mình và người mình đẻ ra nhé, cứ com cóp cho cọp nó dùng còn bản thân còng lưng ra hầu 5 phương 7 hướng làm gì để rồi như thế này".

- "Tôi chỉ muốn coi kết cục là 2 vợ chồng nhà này có li dị hay không hay là về đến nhà rồi tự làm lành".

- "Vợ mặc áo trắng có chữ màu đen và đeo khẩu trang màu xanh phải không? Đáng lên án lắm! Xe của vợ làm để mua nhưng chở bồ thì không chấp nhận được".

- "Lúc bình yên người ta thường quên đi lời thề trong giông bão. Quả táo sẽ đến sớm thôi".

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng!