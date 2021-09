Bắc Ninh: Người phụ nữ đi xe máy bị ô tô tông tử vong khi đi qua ngã tư không có đèn giao thông

Your browser does not support HTML5 video.

Clip tai nạn giao thông tại Bắc Ninh (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Khoảng 10h23 ngày 28/9 vừa qua, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra tại ngã tư gần trụ sở tỉnh ủy Bắc Ninh. Sự việc khiến 1 người phụ nữ tử vong, được camera an ninh ghi lại toàn cảnh.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, vụ tại nạn xảy ra tại một ngã tư không có tín hiệu đèn giao thông. Khi đi qua đoạn giao nhau, 2 phương tiện đều di chuyển với tốc độ cao, do quá bất ngờ nên đã đâm vào nhau.

Cú tông mạnh của xe ô tô khiến người phụ nữ điều khiển xe máy ngã văng xuống đường tử vong sau đó.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ .