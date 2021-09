Khoảng 19h15 tối ngày 29/9, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tô loại 4 chỗ đang bốc cháy dữ dội. Theo một số nguồn tin ban đầu, chiếc xe gặp nạn khi đang lưu thông trên đường nội bộ đô thị mới Dương Nội hướng về đường Ngô Thì Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông.

Clip cháy xe BMV X5 khi đang lưu thông, ba người trong một gia đình may mắn thoát nạn ở Hà Nội (Nguồn: FB)

Đám cháy bắt nguồn từ dưới nắp capo, người dân di chuyển trên đường sau khi phát hiện vụ việc đã kịp thời hô hoán chủ xe ô tô dừng lại. Sau khi nhận được tín hiệu của mọi người, người cầm lái đã nhanh chóng cho xe dừng, kịp thời mở cửa để người thân bên trong xe chạy ra ngoài thoát hiểm.

Được biết, chiếc xe bị cháy là xe BMW X5 biển kiểm soát 30F-234.89. Chủ phương tiện là anh Phạm Văn Quyền (sinh năm 1993; ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Vào thời điểm xảy ra cháy, anh Quyền đang chở vợ và con gái đi trên chiếc xe trên.

Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông cũng nhanh chóng điều 3 xe cứu hỏa tới hiện trường dập tắt đám cháy. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, không gây thiệt hại về người.

Hiện vụ cháy xe tại quận Hà Đông, Hà Nội vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.