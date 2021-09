Clip chặt đầu quận 7, TP.HCM: Video áp giải hung thủ vụ người đàn ông bị chém lìa đầu quận 7

Mới đây, cộng đồng mạng rúng động trước hình ảnh cùng đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại một vụ án giết người man rợ xảy ra tại quận 7, TP.HCM.

Clip người đàn ông bị chém bay đầu tại quận 7, TP.HCM (Nguồn: FB)

Hình ảnh người đàn ông bị chém bay đầu tại quận 7 gây ám ảnh (Ảnh: FB)

Cụ thể, chiều 26/9 vừa qua, người dân sinh sống tại con hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 bất ngờ nghe thấy tiếng la hét từ một căn nhà. Ít phút sau, nhiều người hốt hoảng khi thấy phần đầu một người đàn ông trên mặt đường, cách đó không xa là phần thi thể nằm trong chuồng gà.

Chân dung hung thủ chém đứt lìa đầu người đàn ông tại quận 7, TP.HCM (Ảnh: FB)

Qua xác minh ban đầu của lực lượng chức năng, nạn nhân 45 tuổi, thuê nhà trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con. Nạn nhân thuê một mảnh đất gần nhà để nuôi gà. Nghi phạm được xác định là Tr. H (34 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Video áp giải đối tượng chém lìa đầu người đàn ông tại quận 7 (Nguồn: 91.com.vn)

Được biết, đối tượng không bị "ngáo đá" như thông tin lan truyền trên mạng. Kết quả test nhanh cho thấy Tr. H âm tính với ma tuý và Covid-19, không uống rượu bia. Hung thủ và nạn nhân được cho có mâu thuẫn về tiền bạc dẫn đến vụ án đau lòng.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng.