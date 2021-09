Your browser does not support HTML5 video.

Khoảnh khắc cận cảnh hung thủ chặt đầu rồi ném lăn lốc ra giữa hẻm khiến dân mạng lạnh người (Nguồn: 91.com.vn)



Liên quan đến vụ án chặt đầu hàng xóm, hung thu được xác định là Trần Huy (34 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng), trong khi đó nạn nhân là ông H.U.V (45 tuổi). Cả hai cùng ngụ tại con hẻm 645 Trần Xuân Soạn, khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Mới đây, đoạn clip ghi trọn khoảnh khắc nghi phạm chặt đầu rồi ném lăn lốc ra giữa hẻm khiến dân mạng không khỏi rùng mình. Cụ thể, sau khi gây án xong, đối tượng Trần Huy thản nhiên cầm đầu nạn nhân rồi ném ra giữa đường trước sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh.

Chiều tối ngày 26/9 vừa qua, cư dân mạng bàng hoàng trước vụ án mạng xảy ra tại quận 7. Được biết, người dân địa phương bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh từ một căn nhà. Vài phút sau, nhiều người hoảng hốt khi thấy một thanh niên cầm phần đầu một người đàn ông rồi bỏ lại trên đường, phần thi thể còn lại nằm trong chuồng gà.

Ngay sau đó cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ đối tượng Trần Huy. Theo một số thông tin ban đầu, nạn nhân thuê nhà trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con. Nạn nhân cũng thuê một mảnh đất gần nhà để nuôi gà.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc được cho là mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng xóm láng giềng với nhau nên Huy đã cầm dao sang nhà ông V. sát hại nạn nhân. Sau khi gây án xong, nghi phạm đi bộ về nhà, trên đường đi Huy tiếp tục đập phá một số cửa kiếng người dân xung quanh rồi vào nhà khóa cửa lại.