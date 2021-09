[Clip] Khoảnh khắc người đàn ông ngã giáo và tiếng gào khóc xé lòng của người vợ

Your browser does not support HTML5 video.

Clip khoảnh khắc người đàn ông ngã giáo và tiếng gào khóc xé lòng của người phụ nữ đứng dưới (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip khoảng 30s ghi lại một vụ tai nạn giàn giáo chưa rõ địa điểm xảy ra.

Cụ thể, camera an ninh nhà dân gần đó đã ghi lại hai người đang làm việc tại một công trình. Người đàn ông đứng phía trên giàn giáo cách mặt đất khoảng 3 - 5m, trong khi đó người phụ nữ được cho là vợ nạn nhân đang đứng cách đó khá xa.

Người đàn ông đang thi công công trình thì giàn giáo bất ngờ rung mạnh rồi đột nhiên bị sập, kéo theo đó là người đàn ông ngã từ trên cao xuống rơi trúng vào chiếc xe kéo tự chế nằm bên dưới.

Sau cú ngã từ trên cao xuống người đàn ông bị thương rất nặng dẫn tới bất tỉnh. Ngay sau khi vụ việc xảy ra người phụ nữ đã nhanh chóng tiếp cận, hô hoán người dân tới trợ giúp.

Hiện vụ việc đang nhận được sự quan tâm của công chúng.