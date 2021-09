Clip nghi ngáo đá chặt lìa đầu người dân tại quận 7: Dân mạng rùng mình nhớ lại vụ việc năm 2020

Tối ngày 26/9, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ hình ảnh cùng đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ án giết người kinh hoàng được cho là xảy ra tại quận 7, TP.HCM.

Theo một số nguồn tin ban đầu, sự việc xảy ra tại ngõ 645/53 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM, một người đàn ông bị nhóm đối tượng gồm 2 người lạ dùng dao sát hại dã man. Người dân cho biết, phần đầu của nạn nhân bị các đối tượng chém lìa rồi vứt ra đường. Vụ việc đang gây náo loạn trên mạng xã hội bởi sự kinh dị khiến người xem phải rùng mình khiếp sợ.

Ngay sau khi thông tin được phát tán, loạt từ khóa liên quan như "ngáo đá chém bay đầu người tại quận 7", "vụ chặt đầu người mới nhất tại quận 7", "thanh niên nghi ngáo đá chém đứt lìa đầu người dân tại quận 7", "quận 7, TP.HCM", "quận 7 chặt đầu", "quận 7 ngáo đá chặt đầu"... đều lọt TOP tìm kiếm trên nhiều nền tảng khác nhau.

Clip nghi ngáo đá chặt lìa đầu người dân tại quận 7 mới nhất (Nguồn: FB)

Sự viêc trên khiến nhiều người nhớ lại vụ thi thể nữ lìa đầu ở chung cư quận 7, TP HCM xảy ra vào cuối năm 2020.

Hiện, mọi người đều đang chờ đợi kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.