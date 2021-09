Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip một nhóm học sinh đánh nhau dã man. Theo một số nguồn tin, sự việc xảy ra tại Sơn La cách đây không lâu, nhóm học sinh hành hung bạn được cho là đang học lớp 8, nạn nhân học lớp 9.

Your browser does not support HTML5 video.

Mẹ nạn nhân chia sẻ: “Đây là video nhóm học sinh lớp 8 đánh con nhà tôi lớp 9 đấy ạ. Tôi mong mọi người chia sẻ và nhờ pháp luật xử thật nghiêm minh. Đối với các cháu đã có những hành vi bạo lực học đường. Đánh con nhà tôi quá dã man để đòi lại sự công bằng cho con trai tôi. Cứ nhìn video con tôi bị đánh mà gia đình không cầm được nước mắt”.

Đoạn clip dài gần 20s ghi lại cảnh 2 học sinh đang liên tiếp dùng chân và mũ bảo hiểm đánh vào đầu, bụng nam sinh lớp 9. Đáng chú ý, một số người đứng ngoài không can ngăn còn quay phim rồi phát tán trên mạng xã hội khiến dân tình vô cùng bức xúc.

Được biết, sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội ngày 7/9 thì đến ngày 8/9, Thành Ủy Sơn La đã có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT; Công an Thành Phố Sơn La vào cuộc xác minh và có báo cáo trước ngày 13/9/2021.