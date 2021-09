Clip: Sang đường thiếu quan sát, nữ 'Ninja' bị nam thanh niên đi xe máy nhanh niên tông gục

Vụ việc được camera an ninh lại vào lúc 10h53p, vào ngày 30/9, tại đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.

Theo những hình ảnh được ghi lại, người phụ nữ điều khiển xe máy Lead đi ra từ 1 con ngõ để sang đường, cùng lúc này 1 nam thanh niên đi xe máy với tốc độ cao đi tới. Do quá bất ngờ nên anh chàng đã phanh gấp khiến cả người và phương tiện trượt dài trên mặt đường, chiếc xe lao vào người phụ nữ điều khiển xe máy đang sang đường.

Hậu quả cả 2 bên đều bị ngã, nam thanh niên trong clip tỏ vẻ rất đau đớn.