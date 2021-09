Your browser does not support HTML5 video.

Clip tài xế thót tim đánh lái cứu người đàn ông dắt xe đạp đi giữa đường (Nguồn: Giao thông Quốc gia)



Không ít những vụ tai nạn xảy ra do người đi đường di chuyển trong bóng tối nhưng không có bất cứ tín hiệu nào giúp các bác tài nhận ra. Điều này gây ra không ít phiền toái, thậm chí nhiều người đã phải bỏ lại mạng sống do sơ suất tưởng chừng như nhỏ ấy.

Mới đây, vụ việc được camera hành trình xe ô tô ghi lại khiến dân mạng không khỏi được phen thót tim. Theo những gì đoạn clip ghi lại được, tài xế điều khiển xe ô tô đang di chuyển trên đường thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông trung tuổi đang dắt xe đạp giữa đường đi.

Đáng nói, người đàn ông dắt xe đi trong bóng tối, các phương tiện đi ngược chiều dọi đèn pha nên rất khó phát hiện ra. Rất may mắn người tài xế đã xử lý, đánh lái kịp thời nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Sau khi clip được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận. Đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc với người đàn ông dắt xe đạp, cho rằng ông đã quá liều lĩnh, coi thường sự an toàn của bản thân và những bác tài xế:

- "Không có đèn đường nó nguy hiểm thế đấy!".

- "Một phần cũng bị chiếc xe chạy chiều ngược lại đèn chói quá".

- "Sao lại ra đường kiểu hại tài xế thế chứ?".

- "Nhìn người có vẻ không được bình thường cho lắm!".

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./